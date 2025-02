Fano, indagini sulle scritte: zona stadio al setaccio. La verità nelle telecamere

Fano, 15 febbraio 2025 – Agenti della Digos anche ieri mattina hanno effettuato sopralluoghi davanti alla residenza comunale e allo stadio “Mancini” per cercare di individuare l’autore o gli autori, come sembra più probabile, delle scritte inneggianti l’Alma e denigranti l’Amministrazione comunale e il Consorzio Fano Sport.

Alcuni indizi potrebbero giungere dalle telecamere della zona. In particolare sarebbero state controllate le immagini dell’impianto di videosorveglianza dello stadio “Mancini” che riprende anche le vie limitrofe al perimetro del muro di cinta. Vengono utilizzate per la sicurezza pubblica esterna allo stadio in presenza di tifosi delle squadre ospiti. La ripresa potrebbe aver individuato, anche di notte, la figura che avrebbe scritto la frase “Via il consorzio dal mancini” sul muro di fianco all’ingresso degli spogliatoi del campo sportivo.

Il fascicolo delle indagini è sul tavolo del Commissariato di Polizia di Fano che, per il momento, procede contro ignoti, ma gli elementi raccolti dall’investigazione potrebbero portare all’individuazione degli autori di un gesto che è stato condannato un po’ da tutti, dalla politica, dai club dei tifosi e dai cittadini in generale. Sempre a proposito di Alma, Salvatore Guida, in qualità di amministratore unico della srl, replica alle voci che parlano di debiti ingenti.

“La perdita di bilancio – afferma Guida – non è un debito ma la differenza fra l’utile e il versato nelle casse sociali. Partendo da questo assunto, le perdite vanno ripianate entro l’esercizio 2028, cioè nei tre anni successivi in cui sono state iscritte. Chiaramente dalla perdita di bilancio non c’entrano i 379mila euro dell’altro imprenditore, per cui le perdite di bilancio che, a memoria risultano 360mila, sono semplicemente del denaro che va materialmente versato in società per ripianarlo. Poi è chiaro che è lo stesso denaro che va utilizzato per pagare stipendi, locazioni, ecc. Per cui dico – conclude Guida – se uno in tre anni non investe almeno 300mila euro sinceramente non si sta parlando di una società di calcio ma di una bottega qualsiasi che vende vino o altro”.