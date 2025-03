Industrie insalubri all’ex zuccherificio: "Perché non si parla più di divieto?"

Ex zuccherificio, torna la preoccupazione del comitato "Aria pulita" sul futuro dell’area perchè "dell’ipotesi prospettata inizialmente dal sindaco Luca Serfilippi di costruire lì il palazzetto dello sport al posto del polo logistico, evitando le industrie insalubri, non si parla più. Così come non si parla più di ripristinare il divieto di insediamento di industrie insalubri. Chiediamo al sindaco e alla sua giunta un atto di coraggio pubblico e incontrovertibile e una presa di posizione netta".

Mentre si avvicina il ritorno del Prg in consiglio comunale per la sua adozione, il comitato fa presente come in questi mesi ci siano stati incontri con il sindaco Serfilippi, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini (la Provincia sta esaminando il Prg dopo la sua approvazione ad aprile 2024) e il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Loretta Manocchi. "Tutti hanno manifestato attenzione nei nostri confronti – fanno presente i cittadini –, ma senza garanzie e con un rimpallo di responsabilità tra Provincia e Comune". E ancora il Comitato a Serfilippi: "Ci sembra opportuno ricordare al sindaco che la tutela della salute è compito primario delle sue mansioni e che dunque graverà su di lui, in solido con il suo predecessore (massimo Seri ndr), la responsabilità di non aver ripristinato il divieto di insediamento di industrie insalubri nell’area. Allo stesso modo sarà indiscutibile merito suo e della giunta averlo fatto".

Il comitato "Aria pulita" ci tiene a fare chiarezza anche sui tre modi con cui sindaco e giunta possono modificare il Prg e reinserire il divieto richiesto: revoca della delibera di adozione definitiva del Prg; emendamento o variante da votare come primo e successivo atto alla votazione definitiva del Prg in consiglio comunale entro i 15 giorni della pubblicazione; abbandono del Prg, lasciando decadere i termini, alla luce della imminente sostituzione del Prg con il Pug (Piano urbanistico generale): il lavoro e i soldi fin qui spesi serviranno per il nuovo strumento urbanistico". E ancora il comitato: "Vorremmo avere una conferma che Ultramar abbia effettivamente spostato il grosso della produzione a Monte Porzio e rammentare che se il divieto di insediamento di industrie insalubri fosse definitivamente rimosso, l’Ultramar potrebbe riportare qui parte della produzione, senza doversi attenere ai limiti che le erano stati imposti in questi anni". "Fermo restando – concludono i residenti – che rispetto a questa infelice situazione, responsabilità enormi gravano sulla giunta precedente (centrosinistra ndr), ci preme puntualizzare che l’attuale amministrazione non è inerme, ma ha tutti gli strumenti per mutare le cose. Se non lo farà la sua sarà una scelta esclusivamente politica e il sindaco Serfilippi sarà l’esecutore finale di questa bruttissima pagina".

