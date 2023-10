Infarto durante il consiglio diocesano: come è stato salvato

Fano, 25 ottobre 2023 – Si è accasciato a terra, lamentando un dolore al petto durante il Consiglio Pastorale Diocesano. Gli hanno salvato la vita il tempestivo intervento di alcune persone presenti quella sera nei locali dell’ex seminario vescovile, che gli hanno subito praticato il massaggio cardiaco attendendo l’arrivo del 118.

Poi è stato il defibrillatore utilizzato dai sanitari a fargli riprendere l’attività cardiaca che si era per qualche istante arrestata. Dopo qualche settimana è uscito dall’ospedale e ora sta bene un 69enne di Fossombrone, ex docente universitario. A raccontare la sua storia è il cardiologo Alberto Caverni, referente dell’associazione Fano Cuore che da 20 anni promuove l’uso del defibrillatore con corsi di addestramento al suo utilizzo.

"L’uomo è stato ricoverato in Cardiologia, sottoposto alle cure del caso e dimesso nei giorni scorsi completamente ristabilito - sottolinea -. Penso che far conoscere casi come questo sia il modo migliore per far comprendere come un corretto intervento da parte dei testimoni può fare la differenza nei casi di arresto cardiaco. Le cose da fare sono semplici: chiamare i soccorsi al numero di emergenza 1-1-2, praticare il massaggio cardiaco e usare tempestivamente il defibrillatore semiautomatico esterno strumento che può essere usato da chiunque dopo la pubblicazione della legge 116 del 2021. L’uso del defibrillatore è facile e sicuro. Anche a Fano il numero di defibrillatori disponibili è notevole".

Per Caverni è necessario far conoscere ai cittadini l’importanza di questo strumento perché chiunque si può trovare a dover soccorrere una persona vittima di arresto cardiaco, "ma soprattutto chiunque – sottolinea – può salvare la vita a quella persona". I defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, detti anche DAE (che sta per defibrillatori automatici esterni), si differenziano da quelli manuali per la loro capacità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica elettrica al cuore del paziente. Quindi, se si è testimoni di un arresto cardiaco e si ha a disposizione un defibrillatore DAE, anche una persona laica, ossia un non professionista, può salvare la vittima: è il dispositivo ad analizzare il ritmo cardiaco del paziente e ad indicare se è necessario o meno effettuare una defibrillazione.