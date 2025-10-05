Infiltrazioni e muffe alla ’Trottola’. Altro scontro tra famiglie e Comune

di Tiziana PetrelliLa vicenda della scuola dell’infanzia La Trottola continua a far discutere. Dopo l’articolo e il sopralluogo del sindaco Luca Serfilippi, che aveva promesso la risoluzione definitiva del problema delle infiltrazioni entro la fine del mese, ieri pomeriggio l’Amministrazione comunale ha inviato una lettera ufficiale alle famiglie dei bambini iscritti. Ma la risposta non ha convinto i genitori, che oggi hanno diffuso un nuovo comunicato stampa per esprimere la loro delusione. A farsi portavoce, ancora una volta, è la mamma Valentina Pucci, a nome di un gruppo di una trentina di famiglie della sezione dei Rossi. "Pur apprezzando l’intenzione di affrontare finalmente un problema noto da anni – spiegano – riteniamo questa comunicazione inadeguata nei contenuti e nei toni, e del tutto insufficiente a rassicurarci come famiglie".

Secondo i genitori, la lettera del Comune "si limita a ribadire che la stabilità dell’edificio non è compromessa, senza affrontare il tema cruciale della salubrità degli ambienti". "Infiltrazioni e muffa non sono semplici disagi, ma potenziali rischi per la salute dei nostri figli e del personale scolastico – si legge ancora –. Concentrarsi solo sulla copertura significa trascurare ciò che i bambini respirano e vivono ogni giorno nelle aule". Il gruppo lamenta inoltre "l’assenza di tempi concreti per l’avvio e la conclusione dei lavori" e "la mancanza di un riconoscimento dei disagi quotidiani che alunni e insegnanti stanno affrontando: aule chiuse, spazi ridotti, attività compromesse".

Sul piano della comunicazione, i toni della lettera sarebbero stati percepiti come poco istituzionali: "Alcune frasi scritte in maiuscolo ci sono sembrate un rimprovero, quasi a volerci mettere a tacere invece di accogliere le nostre legittime preoccupazioni. La lettera sembra più una difesa politica che una risposta alle famiglie". I genitori denunciano inoltre "una mancanza di trasparenza" e ricordano che "dal 2024, anno di insediamento dell’attuale amministrazione, né noi né il personale scolastico siamo mai stati informati in modo chiaro sulla sicurezza e la salubrità dell’immobile, nonostante le ripetute richieste". Nella replica, le famiglie avanzano tre richieste precise: un cronoprogramma vincolante dei lavori, una verifica immediata da parte della Ast sulla qualità dell’aria e la presenza di muffe, e la valutazione di soluzioni temporanee per garantire ambienti sicuri fino al completamento degli interventi. "Non accettiamo di essere trattati come allarmisti – conclude Valentina Pucci –. Chiediamo trasparenza, responsabilità e rispetto per i nostri figli".