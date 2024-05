“Ingannevole lo spot anti-aborto”. Parte da Fano la protesta delle donne

Fano, 14 maggio 2024 – Parte da Fano la protesta delle donne, che condanna l’iniziativa di Pro Vita & Famiglia che ha avviato una campagna di camion-vela in tutte le Marche (coinvolgendo Ancona, Recanati, Porto Recanati, Civitanova, Porto San Giorgio, Fermo, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Jesi, Fano, Macerata e Urbino) aderendo all’iniziativa partita da Roma e che sta interessando le principali città italiane, con il messaggio “9 biologi su 10 mi riconoscono come un essere umano. E tu?” affidato ad un embrione parlante.

“Quello non è un embrione – contestano le firmatarie di una petizione – ma un bambino interamente formato, pronto per essere partorito. Per questo riteniamo che questa sia una pubblicità ingannevole, che ci fa tornare indietro di un secolo riguardo ai diritti delle donne”. La raccolta di oltre 600 firme verrà spedita in questi giorni ai Comuni, ad Anci, all’Ordine dei biologi di Emilia Romagna e Marche, chiedendo di applicare il Protocollo di tutela da fake news e pubblicità non corrette già riconosciuto da Anci e Iap, Istituto per l’Autodisciplina pubblicitaria, ciò anche in caso di pubblicità non commerciale.

Tra le promotrici della petizione tantissime fanesi (tra cui la sindacalista Simona Ricci, la femminista Francesca Palazzi Arduini, la consigliera comunale Carla Luzi e la giovane studentessa Nausica Puschi) che hanno organizzato per sabato prossimo proprio a Fano una conferenza in cui illustreranno le loro ragioni.

Parleranno anche del “contesto italiano relativo alla manipolazione ideologica a danno della dignità e libertà femminili, e i più recenti dati sull’attività dei consultori familiari nelle Marche, che dovrebbero rappresentare il servizio centrale per le famiglie, per la salute riproduttiva e la maternità consapevole, per la contraccezione”.

Di contro, i promotori dello spot contestato affermano: “La campagna vuole contribuire a una metamorfosi culturale e sociale che riconosca la persona umana fin dal concepimento. Non c’è un prima o un dopo: i diritti umani nascono nel grembo materno - dice Clara Ferranti, referente circoli territoriali Marche Pro Vita & Famiglia onlus -. Il 96% dei biologi, su 5.500 specialisti intervistati, riconosce l’umanità del concepito e che la vita inizia nel momento della fecondazione. La scienza, dunque, dice in modo incontrovertibile che il nascituro è uno di noi e da qui la politica italiana deve partire, per adeguare la legge alla scienza e riconoscere la capacità giuridica e l’umanità del concepito”. I dati vengono da una ricerca pubblicata su Issues in Law & Medicine nel 2021, che ha coinvolto 5.577 biologi di 1.058 istituzioni accademiche nel mondo.