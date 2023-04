Fano, il grande ingorgo in zona mare. Pronta la ‘stretta’ per il cantiere

Fano, 25 aprile 2023 – Un problema è stato forse risolto, ma si preannuncia comunque un’estate molto calda sul fronte della viabilità in zona mare. Sia a Sassonia – con i cantieri di viale Alighieri e viale Battisti – sia al Lido, con la chiusura del sottopasso di viale Cairoli. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda viale Alighieri, dopo il maxi ingorgo dei giorni scorsi si sarebbe trovata la soluzione. Il cantiere privato che ostruiva parzialmente la strada indietreggerà infatti di 1.20 metri a beneficio della carreggiata che diventerà così di 4.80 metri. Questa la soluzione individuata in viale Dante Alighieri dove rimarrà anche la pista ciclabile di un metro.

Dopo il caos di sabato scorso, con lunghe code e un ingorgo di auto e mezzi pesanti spesso costretti a invadere la ciclabile, è questo il compromesso trovato dall’Amministrazione comunale nell’incontro avvenuto ieri mattina (presenti gli assessori Barbara Brunori delegata ai Lavori pubblici ed Etienn Lucarelli al Turismo e i tecnici comunali) con l’impresa privata che deve costruire una nuova palazzina al civico 81 dov’è stato appena demolito l’edificio preesistente.

Il ridimensionamento del cantiere è legato alla possibilità di ridurre la base della gru già montata al suo interno. Sembra che l’impresa, per non incidere sulla viabilità, abbia chiesto al Comune di abbattere almeno una delle due piante poste all’interno dell’area del cantiere con l’impegno di piantarne altre quattro, di cui una delle stesse dimensioni di quella che sarebbe stata tagliata. L’autorizzazione all’abbattimento è stata però negata. In ogni caso la soluzione individuata con la collaborazione dell’impresa privata, se tecnicamente realizzabile, consentirà di concludere a maggio la sperimentazione della nuova viabilità su viale Alighieri, che prevede i parcheggi sul lato mare della strada, la ciclabile e il percorso pedonale sul lato monte. I risultati della sperimentazione saranno presentati successivamente dall’assessore Brunori alla città.

Il recupero di gran parte della carreggiata su viale Alighieri era indispensabile, non solo per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti che percorrono quella strada, costretti a convivere con auto e tir, ma anche in vista del restyling di viale Battisti che dovrebbe iniziare a giugno, seppure senza la chiusura del viale. Rimangono le perplessità di aver sovraccaricato di lavori la zona mare durante la stagione estiva. Infatti se Sassonia dovrà convivere con i cantieri di viale Alighieri e viale Battisti, il Lido dovrà fare i conti con la chiusura del sottopasso di viale Cairoli dove dal mese di giugno saranno al lavoro i tecnici di Rfi per il suo ampliamento.