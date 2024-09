Inizia un altro anno di passione al Nolfi. Paolini: "Prefabbricati dotati di ogni comfort"

Ultimi due anni di "sacrifici" per gli studenti del Nolfi (indirizzi classico, linguistico e scienze umane): la nuova scuola in costruzione al Campus sarà consegnata dalla Provincia per l’anno scolastico 2026-2027. "Sarà uno dei Campus più belli d’Italia – ha assicurato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini – parliamo di un investimento di oltre 20 milioni di euro".

Ieri la cerimonia di avvio dell’anno scolastico nel cortile dell’ex seminario regionale dove trascorreranno i prossimi due anni gli studenti del liceo classico: 10 classi distribuite su due piani, 5 al piano terra e 5 al primo piano. I colleghi del linguistico, invece, continueranno il loro percorso all’ex Battisti, mentre le 12 classi dell’indirizzo di Scienze umane rimarranno al Campus, nell’immobile non ancora abbattuto, fino alla fine di dicembre. Poi da gennaio 2025 è in programma il loro trasferimento nei moduli prefabbricati che saranno costruiti nel giardino del liceo Apolloni a San Lazzaro.

"Si tratta di moduli abitativi dotati di tutti i comfort – rassicura Paolini – al campus di Pesaro e a Piobbico i giovani ‘litigano’ per ottenere l’assegnazione dei moduli". "Aspettiamo che la ditta consegni il progetto – assicura il preside Giombi – per poi presentarlo in assemblea ai genitori". "Saranno due anni di transizione dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza ma ormai vediamo la luce in fondo al tunnel".

Anna Marchetti