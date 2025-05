Iniziati i lavori al Lido: dureranno due settimane

Al Lido sono iniziati ieri mattina i lavori di ripristino della pavimentazione stradale che si sono resi necessari a seguito delle opere di bonifica della rete idrica effettuate nel 2024 da Aset. Proseguiranno per circa due settimane, salvo imprevisti tecnici o condizioni meteo avverse. Il piano dei lavori prevede il rifacimento completo o parziale del manto stradale in diverse vie del quartiere, dove sono già stati posizionati i segnali temporanei per informare cittadini e automobilisti.

Nel dettaglio, i cantieri interesseranno via Filzi per l’intera larghezza della carreggiata, il controviale di via Cairoli (lato Pesaro) nel tratto compreso tra l’hotel De La Ville e via Filzi, dove verrà rifatto l’intero tappeto stradale, e via Coronelli, via Polidori, via Rossini e via Verdi per metà della sede stradale. In via Pergolesi, invece, i lavori interesseranno una fascia di circa due metri. Il Comune invita i residenti e i conducenti in transito a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare per facilitare il regolare svolgimento degli interventi, che mirano a migliorare la qualità delle infrastrutture urbane.