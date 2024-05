"Insegno gratis a fare l’idraulico". Ma si iscrivono solo in cinque

Fano, 19 maggio 2024 – “Vogliono fare tutti gli influencer e i laureati disoccupati, ma quando poi si rompe il water non è il computer che te lo aggiusta". È sconcertato Villiam Mattioli, il 69enne fanese che a marzo aveva raccontato di voler aprire una bottega per insegnare ai giovani l’intramontabile mestiere dello stagnino. "Si sono iscritti solo in 4, dei 12 posti disponibili con lavoro assicurato. Pensavo invece che avremmo dovuto lasciare fuori qualche giovane volenteroso" denuncia Mattioli, termoidraulico specializzato e titolare della rivendita idraulica Vm Forniture, che nei giorni scorsi è stato ospite della trasmissione tv ‘Mattino 5’ in cui si è parlato del futuro dei giovani sempre più "attratti da fama, soldi e successo" raggiungibili tramite la cosiddetta "vendita di contenuti online" piuttosto che dai lavori di fatica.

“Ho sempre pensato che l’artigianato stesse scomparendo perché i datori di lavoro non hanno più il tempo di insegnare la professione - prosegue Mattioli -. Per questo sentendo tutti i miei clienti, le piccole imprese del territorio, sempre più a corto di personale e in crisi, ho pensato di organizzare un corso gratuito, per formare i giovani, insegnar loro il mestiere di idraulico. Invece, evidentemente, non vogliono proprio farlo. Per carità, la laurea è importante. Ma stiamo sfornando disoccupati. Perché studiano tutti, non solo quelli bravi veramente. Ci sono quelli che ci mettono una vita a laurearsi, tanto per dire di essere dottori. E poi quando trovano lavoro tutti questi laureati, bravi e no? Se non rimangono disoccupati a vita, finiranno a fare i lavapiatti e gli spazzini, mestieri che, con tutto il rispetto, non hanno bisogno della laurea. Non è meglio imparare prima a fare bene un bel mestiere, che dà anche tanta soddisfazione?".

Non demorde il combattivo Villiam e porta avanti il suo progetto nonostante questa partenza a rilento. "Quattro iscritti sono pochi - dice -. Ma sono fiducioso che ne arriveranno altri. A settembre faremo partire questo corso di formazione termoidraulica per giovani che hanno voglia di lavorare, completamente gratuito: 4 ore di lezioni in aula a Rosciano per 4 mesi, prima la teoria e poi la pratica della professione. Insegneremo le leggi e la tecnica. Poi ci sarà la preparazione manuale, perché molti non hanno mai visto neppure un cacciavite. Infine insegneremo l’educazione, come ci si comporta in casa di altri e i doveri verso il datore di lavoro. A questo punto i ragazzi saranno pronti per uno stage, in una ditta che si impegna ad assumerli. Guadagnando da subito".

Al momento si sono iscritti quattro ragazzi fanesi tra i 22 e i 25 anni, consapevoli che "non viene rilasciato alcun diploma, perché il corso non è accreditato da nessuna parte - conclude Mattioli -. Rilasciamo un attestato che non vale dal punto di vista legale, perché nell’artigianato non sono i titoli di studio che contano, ma la maestria. E noi garantiamo che questi ragazzi, quando andranno a lavorare, sapranno già cosa devono fare". Info e iscrizioni: 3478301930 oppure info@vmforniture.it