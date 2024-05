Inseguito per i campi e preso dai carabinieri

di Sandro Franceschetti

Inseguito a piedi dai carabinieri e da un muratore in mezzo ai campi, alla fine è stato raggiunto e per lui è scattata la denuncia per violazione di domicilio e danneggiamento. Mattina movimentata, quella di sabato, per i militari di Terre Roveresche comandati dal maresciallo maggiore Domenico Pellegrino, alle prese con alcuni soggetti che dopo essersi allontanati da una struttura d’accoglienza per richiedenti asilo hanno forzato la porta in una villa di Piagge bivaccando al suo interno per un’intera notte (quella tra venerdì e sabato) e abbandonandosi a un droga party a base di cocaina.

Ad accorgersi che in quella villa c’era qualcosa di strano sono stati all’indomani, verso le 7, l’elettricista e il muratore che erano arrivati per compiervi dei lavori. I due si sono accorti che il portone d’ingresso aveva una parte sfondata e, a quel punto, hanno avuto la lucidità di non entrare, ma di avvertire immediatamente il proprietario (che risiede a Fano) e i carabinieri, mantenendosi all’esterno dello stabile. Decisione saggia, perché pochi istanti dopo aver chiamato le forze dell’ordine hanno visto scappare dalle finestre e darsela a gambe verso i campi tre soggetti di colore, che se si fossero trovati a tu per tu coi due artigiani dentro lo stabile avrebbero potuto anche reagire violentemente.

All’arrivo dei militari è scattato l’inseguimento a piedi per le campagne, con il giovane muratore che ha dato un aiuto importante ai carabinieri per bloccare uno dei tre fuggitivi, di circa 20 anni e di origine marocchina. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per violazione di domicilio e danneggiamento ed è probabile che venga aggiunto il foglio di via obbligatorio. Stesse conseguenze attendono gli altri due giovani’, riusciti a dileguarsi ma in fase di identificazione, poiché anch’essi erano nel centro d’accoglienza di Montemaggiore al Metauro; dove, naturalmente, non sono più rientrati. I carabinieri e il proprietario della villa hanno ringraziato il muratore e l’elettricista, entrambi di Terre Roveresche, per la lucidità, il coraggio e l’aiuto fornito alle istituzioni.