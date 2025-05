Insulta una donna sul bus, l’autista la difende ed è pestato

Fano, 7 maggio 2025 – Una giornata intera al pronto soccorso, 40 giorni di prognosi e una frattura della cavità orbitale: è il bilancio dell’aggressione subita lunedì scorso da un autista di Adriabus, preso a pugni da un uomo già noto alle forze dell’ordine. Il dipendente, che ha chiesto espressamente di restare anonimo, ci ha raccontato quanto accaduto in una giornata surreale, iniziata con un alterco e finita con una violenza inaudita.

“È successo tutto in due momenti distinti – spiega il 61enne –. La mattina, verso le 10, ero al bar della stazione, il Capolinea, con un collega. Quest’uomo, con cui nei giorni precedenti c’era già stata una discussione a bordo del bus per delle offese rivolte a una signora straniera, si è avvicinato e mi ha colpito da dietro, all’improvviso. Sono intervenute tre persone per bloccarlo, sembrava una belva”.

Ma il peggio doveva ancora arrivare. “Verso l’una, a fine turno, l’ho rivisto. Mi è venuto incontro e mi ha detto: ’Quando vuoi ti mando in coma’. Si è infilato dei guanti da combattimento, quelli con le nocche rinforzate, e mi ha colpito con violenza. Sono caduto, ho perso i sensi e lui ha continuato a colpirmi mentre ero a terra, salendomi sopra a cavalcioni. Una violenza gratuita, inspiegabile”. Il lavoratore ha riportato un trauma facciale, con frattura della cavità orbitale. “Ho un occhio nero – ci racconta –. I medici mi hanno parlato di 40 giorni di prognosi, ma devo ancora fare accertamenti per capire se servirà un intervento chirurgico”.

Il motivo scatenante dell’aggressione risalirebbe a qualche giorno prima, durante un tragitto in autobus: “Quest’uomo era salito a Bellocchi accompagnando una persona con difficoltà motorie e ha iniziato a insultare una passeggera, accusandola di aver preso il posto riservato. Io sono intervenuto per calmarlo, come è mio dovere. Gli ho solo detto di moderare i toni. Non l’ho provocato in nessun modo”.

Dopo l’aggressione, sono intervenute le forze dell’ordine e il 118. “Abbiamo chiamato prima i carabinieri, poi è arrivata la polizia. L’uomo è stato identificato, interrogato, ma al momento è a piede libero. Procederò con querela personale. Io faccio l’autista, non il pugile – conclude amareggiato –. Eppure, rifarei tutto: difendere una passeggera da un’aggressione verbale fa parte del mio lavoro. È un gesto di civiltà e rispetto. Il nostro compito è disinnescare, non alimentare il caos”.

“È un episodio gravissimo – ha commentato Adriabus in una nota ufficiale – che richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare con più efficacia la sicurezza del personale di un servizio pubblico essenziale”. Sia l’azienda che Matteo Radi, della Cgil Trasporti, hanno espresso “piena solidarietà al collega, che ha dimostrato senso del dovere e sensibilità nel tutelare i diritti dei passeggeri più fragili”.