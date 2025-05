Insulti social agli agenti. Linea dura del sindaco

Ha suscitato parecchio clamore in città il video pubblicato online da un fanese su un noto gruppo Facebook, in cui insultava duramente due agenti della Polizia locale (con epiteti irripetibili) per una multa. L’uomo aveva parcheggiato in mezzo alla strada e accusava gli agenti di ingiustizia. Dopo la rimozione del video, ne è arrivato un secondo, ancor più polemico. Ieri il sindaco Serfilippi ha difeso gli agenti: "Altre volte ho fatto finte di nulla. Ma questa ho chiesto alla comandante Montagna di adire le vie legali. Rispetto il diritto di critica di tutti i cittadini, ma le offese contro chi fa il proprio dovere non possono essere tollerate".