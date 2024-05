Intanto alla Dini Salvalai resta il nodo amianto

Sulla piscina Dini Salvalai incombe la bonifica dall’amianto. "Il costo eccessivo" è stato stato un freno per eventuali progetti futuri e ormai, per capire il destino di quell’impianto, si dovrà attendere l’insediamento della nuova giunta. A complicare la situazione il fatto che la piscina è di proprietà della Provincia, ma è gestita dal Comune, che l’ha ricevuta in comodato gratuito. Tra l’altro la Provincia non ha più competenze in materia di sport. "Due-tre anni fa – ricorda il dirigente dell’ente provinciale Marco Dominicucci – abbiamo proposto al Comune, così come abbiamo fatto a Fossombrone e Sassocorvaro, la cessione della struttura ma non ci sono stati riscontri". Aggiunge il dirigente della Provincia: "Finora non abbiamo neppure ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sulla chiusura dell’impianto, forse perché sono rimaste attive la palestra e gli adiacenti campi da tennis".

Va ricordato che la piscina Dini Salvalai non è più utilizzata da tre mesi e cioè da quando è entrata in funzione, nella zona dell’aeroporto, "Nuotiamo", il moderno impianto natatorio realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Qualche cittadino, negli ultimi giorni, ha anche lamentato la crescita dell’erba intorno alla struttura, interpretandola come un segnale di poco attenzione verso un impianto che si trova nel cuore del quartiere di Sant’Orso. "Al momento – confermano dal Comune – non c’è alcun progetto sul futuro utilizzo della piscina". Se è vero che la bonifica dall’amianto è un intervento impegnativo e costoso, dalla Provincia fanno notare che ci sono ditte specializzate per questo tipo di lavori.

Proprio perché di proprietà della Provincia, la Dini Salvalai non è rientrata tra gli interventi di bonifica dall’amianto realizzati nella prima giunta Seri. Tra il 2015 e il 2017 furono liberati dall’amianto diversi immobili di proprietà pubblica, tra cui il palazzetto dello sport Salvador Allende. In quella occasione fu chiamata una ditta specializzata che creò un ponteggio sigillato all’interno del quale hanno lavorato operai con tutte e maschere per rimuovere l’amianto presente nell’intonaco del soffitto. Tra gli impegni del nuovo sindaco ci sarà anche quello di decidere la sorte della storica piscina Dini Salvalai.

Anna Marchetti