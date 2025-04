Internazionalizzare l’arte e la cultura marchigiana. Al debutto il progetto Metaverso Raffaello

Al via il progetto Metaverso Raffaello, curato da Massimo Puliani, per l’internazionalizzazione della ricchezza artistica e culturale marchigiana. Il progetto nasce dalla collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, del Conservatorio Rossini di Pesaro, del Conservatorio Pergolesi di Fermo, di PoliArte di Ancona (capofila) e dall’ Università Urbino, con un calendario di eventi in Italia e all’estero che vedrà il suo culmine nell’Expo previsto a Urbino nell’ottobre 2025 per una grande esposizione dove ci saranno 20 eventi con la partecipazione di oltre 500 artisti, musicisti, pittori, attori e videomaker.

Il primo appuntamento si è tenuto l’1 aprile al Teatro della Fortuna con il Master sulla produzione didattica del concerto Stabat Mater a cura del Conservatorio di Fermo sotto la guida dei professori Luca Marziali e Monica Bacelli. "Il progetto Metaverso Raffaello – spiega Puliani – ha due obiettivi principali: la valorizzazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale, coreutica (Afam) promuovendo le accademie di belle arti e i conservatori a livello internazionale; e la produzione artistica e didattica nel campo delle arti visive, musicali, teatrali e multimediali, utilizzando il ‘metaverso’ come spazio di rigenerazione, come piattaforma di creazione e condivisione".