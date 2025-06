Interruzione elettrica. Ecco le vie interessate

Dopodomani, nel pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30 in diverse aree di San Costanzo ci sarà una interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica. La nota in merito è di E-Distribuzione Pesaro Urbino, che effettuerà lavori sugli impianti. Nello specifico, il blackout riguarderà una serie di civici di strada San Vitale, di via Toscana, di via Della Libertà, di via Santa Selvino e di via Romagna. L’interruzione di energia elettrica, secondo la precisazione del gestore, riguarderà solo i clienti alimentati a bassa tensione. Durante il lasso di tempo indicato si raccomanda di non utilizzare gli ascensori.