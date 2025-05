Interventi sulle strade. Pronti 200mila euro

L’amministrazione di Pergola ha appaltato interventi di manutenzione delle strade comunali periferiche per oltre 200mila euro, già iniziati. "Abbiamo deciso di intervenire investendo una cifra cospicua – spiega il sindaco Diego Sabatucci – per risolvere diverse criticità che interessano le strade di Montajte, Fenigli e Osteria del Piano lasciateci in eredità da chi ha amministrato prima di noi. Nel frattempo, stiamo effettuando anche lavori di sistemazione dei circa 400 km di strade comunali coi nostri operai, grazie anche all’attivazione del bob cat, fermo nei magazzini comunali prima del nostro arrivo, in quanto non erano mai stati acquistati gli accessori necessari per operare sulle strade".

A entrare nel dettaglio è l’assessore ai lavori pubblici Luca Castratori: "Le opere appaltate sono due. Una di 60mila euro per la manutenzione di strade bianche comunali esterne a Montajate e Fenigli e una di più di 140mila per la straordinaria manutenzione di strade sempre a Montajate e Fenigli e a Osteria del Piano". Per quanto riguarda le manutenzioni delle strade bianche, Castratori precisa "che i lavori sono iniziati nei giorni scorsi con la realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche sia a Fenigli che lungo la strada in ghiaia che conduce a Montajate".

Sono partiti anche i lavori di rifacimento del manto stradale in ghiaia per la parte della strada di Fenigli inserita nel progetto. "Gli interventi riguardano la regimazione delle acque piovane attraverso la pulizia delle cunette, l’inserimento dei chiavicotti e la sistemazione della sede stradale. Sia a Fenigli che a Montajate, inoltre, verrà rifatto il sottofondo, con realizzazione della parte centrale delle sedi stradali a ‘schiena d’asino’. Non appena saranno conclusi i lavori del primo appalto sarà dato il via al secondo, che prevede interventi alla parte di strada in asfalto che conduce dalla frazione di Osteria del Piano a Montajate con opere per la regimazione delle acque meteoriche, fresatura della sede stradale e rifacimento del manto. Verranno poi eseguiti interventi di manutenzione straordinaria del segmento che conduce a Fenigli e opere di miglioramento per la viabilità dell’incrocio che si trova all’inizio della frazione di Osteria del Piano e che immette sulla Statale 424 provenendo da Pergola in direzione Cagli-Frontone". "C’è la volontà – conclude – d’intervenire nelle situazioni di degrado lasciate dalla precedente amministrazione".

Sandro Franceschetti