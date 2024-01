Intonaco si stacca in classe e cade: bimbo sfiorato, paura

Fano, martedì 16 gennaio – Paura alle ore 12 di oggi nlla IV A della scuola primaria Gentile di Fano. E’ infatti crollato un pezzo di intonaco di almeno 40 centimetri:

nessun ferito, solo un bimbo è stato sfiorato al ginocchio, per fortuna senza conseguenze, tanta la paura, non solo tra gli alunni, ma anche tra le maestre. E' accaduto intorno alle 12 di questa mattina, i bambini hanno cercato protezione sotto i banchi anche perché in un primo momento si è pensato ad una scossa di terremoto. Tanto spavento anche per le altre classi che prima hanno sentito il forte rumore provocato dal distacco, poi le grida di paura dei bimbi della IVA. In allarme i genitori della IV A e della IV B e cioè delle aule che si trovano al primo piano della scuola, direttamente interessate dalle infiltrazioni d'acqua che già si erano manifestate la scorsa estate.