Intossicazione: "Noi nelle mani dei tecnici"

"In via cautelativa, stiamo procedendo a una revisione straordinaria di tutte le procedure operative, con particolare attenzione ai processi di conservazione, preparazione e somministrazione degli alimenti, avvalendoci della consulenza di tecnici specializzati del settore. Restiamo in attesa degli esiti degli accertamenti in corso da parte delle autorità, ai quali ci rimettiamo completamente, e continueremo a collaborare con la massima disponibilità per fare piena luce sull’accaduto". Lo ha scritto con un post pubblico la direzione di Villa Piccinetti, il locale dove domenica scorsa, dopo una cena evento per 810 persone, si sono verificati numerosi casi – almeno un centinaio – di intossicazione.

"La salute e il benessere dei nostri clienti sono da sempre la nostra priorità – dicono le titolari –. Non appena venuti a conoscenza della situazione, abbiamo subito attivato tutti i protocolli previsti, collaborando pienamente con le autorità sanitarie nelle loro verifiche e fornendo tutta la documentazione richiesta. Stiamo mettendo a disposizione degli organi preposti ogni elemento utile per consentire i necessari accertamenti tecnici. Il nostro locale opera nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e igiene, mantenendo aggiornati i protocolli Haccp e sottoponendosi regolarmente ai controlli delle autorità. Tutto il personale è adeguatamente formato sui protocolli di sicurezza alimentare".