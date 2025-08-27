Intrappolato sotto il camion: salvo per miracolo

Può definirsi un vero e proprio miracolo quello accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 16, al cantiere dello stadio Nicoletti di Riccione, dove un operaio di 56enne di Fano è rimasto intrappolato sotto un camion carico di ghiaia. Una scena drammatica che ha tenuto col fiato sospeso i presenti e che, per pochi centimetri, non si è trasformata in tragedia. L’uomo, dipendente di una ditta al lavoro nel cantiere, stava effettuando dei controlli al mezzo pesante.

Era sceso dal camion per verificare un problema alla trasmissione, posizionandosi sotto la motrice e vicino al carico di ghiaia. È stato proprio in quell’attimo che si è verificato l’imprevisto: per cause in corso di accertamento si è disconnesso il tubo dell’aria compressa, determinando la perdita di pressione del sistema e il cedimento degli ammortizzatori. Nel giro di pochi istanti, il veicolo si è abbassato di colpo, bloccando l’operaio sotto il suo peso. L’uomo ha iniziato a urlare disperatamente richieste d’aiuto che sono state sentite dai colleghi nel cantiere. È stata la loro prontezza a far scattare l’allarme.

In pochissimi minuti sono arrivati sul posto i mezzi dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Riccione. I pompieri si sono subito messi al lavoro, riuscendo a sollevare il camion e ad estrarre l’operaio. Una volta liberato, l’uomo è apparso cosciente e senza ferite gravi. Testimoni hanno raccontato che sarebbero bastati due o tre centimetri in più di abbassamento del mezzo per provocare conseguenze irreparabili. Proprio per questo, quando è stato tirato fuori, l’operaio è scoppiato in un pianto liberatorio, consapevole di essersi salvato per un soffio. Successivamente è stato affidato alle cure dei sanitari, che hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. È arrivato nel nosocomio cesenate in codice di media gravità per ulteriori accertamenti e per verificare eventuali traumi interni. Sul luogo dell’incidente, oltre alle forze dell’ordine, si sono recati anche gli ispettori della Medicina del lavoro.