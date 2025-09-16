Fano, invece del santino nella buca buca delle lettere lascia la carta di credito

Fano, 16 settembre 2025 – C’è chi invece del ‘santino elettorale’ lascia per sbaglio anche la carta di credito. Chi deve chiedere in prestito la colla per i manifesti. E chi fa a gara per raccogliere più persone agli eventi elettorali. Prosegue la “calda” campagna elettorale fanese, tra successi e disguidi. Tra coloro che hanno puntato sulla tradizionale consegna dei ‘santini’ nelle cassette delle lettere, c’è Tiziano Busca (candidato della lista “Avanti, per Ricci”). Proprio in uno di questi tour cittadini, Busca ha lasciato in una delle cassettine, invece del santino, la sua carta di credito. Ce l’aveva in tasca ed è stato “confuso dallo stesso colore azzurrino”. “Me ne sono accorto – commenta ridendo – quando sono tornato a casa, l’ho dovuta bloccare subito”.

Rocambolesca anche la ricerca della colla per appendere i manifesti: “Non si trova più da nessuna parte – dice Busca –, esaurita da chi, come Enrico Rossi (sindaco di Cartoceto e candidato al consiglio regionale della Lega. ndr), ha tappezzato tutta la provincia. Alla fine dopo diversi tentativi, me l’hanno prestata le onoranze funebri”. Chi si è dotato di una vera “macchina elettorale”, in senso stretto, è la vicesindaco Loretta Manocchi (candidata di Fratelli d’Italia): da un mesetto ha trasformato la sua Smart in un mezzo pubblicitario con la sua effigie su entrambe le fiancate. Lei, questa campagna elettorale, la sta prendendo molto seriamente. “Non ho nessuna intenzione – commenta – di fare da ‘stampella’ ai colleghi uomini e invece di spendere cifre importanti sugli autobus di linea ho optato per la mia Smart. Preferisco una campagna sui contenuti, dai toni pacati, spiegando alle persone chi sono, quello che ho fatto e che intendo fare”.

Chi esulta, invece, è l’ex sindaco Massimo Seri (candidato al consiglio regionale per la lista Matteo Ricci Presidente) per quella che ha chiamato la “carica dei 500”, di domenica sera alla cooperativa Tre Ponti, “con una adesione andata oltre ogni previsione tanto da chiudere in anticipo le prenotazioni”: “I 500 – forse anche di più per i tanti che si sono uniti all’ultimo momento – sono la prova che quando si crede in un progetto, la forza diventa inarrestabile. Adesso mi attaccheranno ancora di più (non è chiaro se il riferimento è al fuoco amico o nemico ndr), la partecipazione di tante persone mi ha emozionato ed ha colpito anche Ricci”. Per ora ha fatto meglio di Seri solo Francesco Baldelli (Fd’I) che, venerdì sera a Pergola, insieme a Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, ha riunito 1.300 persone. Solo un’altra cena ha raggiunto la soglia dei mille partecipanti, quella organizzata a luglio dal candidato presidente del campo largo Matteo Ricci (Pd), a Pesaro, Baia Flaminia.