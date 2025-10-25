Investe un giovane e se ne va. Si pente e torna

Fano, 25 ottobre 2025 – È la storia di una fuga che si è trasformata in rimorso. Giovedì sera, lungo la Provinciale 92 tra Bellocchi e Falcineto, un operaio di 33 anni, originario della Guinea, è stato investito mentre tornava a casa in bicicletta elettrica.

L’impatto lo ha scaraventato sull’asfalto e i soccorsi del 118 lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso del “Santa Croce”.

All’inizio l’automobilista non si è fermato: ha ripreso la marcia, lasciando il lavoratore ferito sul bordo della strada. Pochi minuti dopo, colto dal rimorso o forse dal timore delle conseguenze, il conducente — un trentenne residente in un comune dell’entroterra — è tornato spontaneamente sul luogo dell’incidente. Ha assistito ai rilievi, si è assunto le proprie responsabilità e ha riferito quanto accaduto agli agenti.

Il gesto del ritorno non cancella però la fuga iniziale: gli inquirenti stanno valutando se configurare il reato di omissione di soccorso, un’ipotesi che potrebbe tradursi in conseguenze penali per il giovane. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’investimento, stabilire i tempi e verificare tutte le responsabilità.

A poche ore di distanza, la città ha vissuto un altro episodio che riporta l’attenzione sulla sicurezza in strada. Ieri mattina intorno alle 8, in viale Piceno, nei pressi della chiesa di Ponte Metauro, una donna di Fossombrone, 52 anni, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in sella alla sua bici.

L’auto che l’ha colpita, guidata da un uomo di Mondolfo, ha provocato traumi e contusioni: la donna è stata soccorsa e portata al “Santa Croce” in codice giallo. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero in pericolo di vita.

Anche qui la Polizia Locale ha eseguito i rilievi per chiarire l’accaduto. Due incidenti ravvicinati che scuotono la città. Il caso del pirata della strada che è poi tornato mette al centro la responsabilità individuale: fuggire non è mai la soluzione. E il nuovo episodio a Ponte Metauro ricorda quanto siano fragili i ciclisti sulle nostre strade.