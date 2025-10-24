Investe un ciclista sulla Provinciale 92, automobilista fugge e poi torna indietro

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 24 ottobre 2025 - Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 24 ottobre 2025 - Un rientro dal lavoro finito nel peggiore dei modi. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, un operaio di 33 anni originario della Guinea è stato investito lungo la Strada Provinciale 92, in direzione mare–monte, mentre percorreva il tragitto verso casa in sella alla sua bicicletta elettrica. L'uomo viaggiava insieme a un collega , entrambi dipendenti di una ditta di Bellocchi, procedendo uno dietro l'altro. Poco dopo aver superato la zona della cooperativa di Falcineto, il ciclista che si trovava più indietro è stato urtato violentemente da un'autovettura sopraggiunta alle sue spalle. L'impatto lo ha fatto cadere rovinosamente sull'asfalto, provocandogli ferite e contusioni. L'automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia allontanandosi dal luogo dell'incidente. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Fano in codice giallo. Durante i rilievi, il conducente della vettura – un trentenne residente in un comune dell'entroterra – è tornato spontaneamente sul luogo dell'accaduto, ammettendo la propria responsabilità. Sono ora in corso accertamenti per chiarire la dinamica e valutare le eventuali responsabilità penali del giovane automobilista.