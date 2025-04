Inviati dieci chili di occhiali usati al Centro Italiano Lions per la raccolta

Ecologia e solidarietà si incontrano in un progetto virtuoso che unisce il Lions Club di Fano e l’Università di Urbino. Nei primi giorni di aprile, il club fanese ha infatti inviato quasi 10 chili di occhiali usati – da vista e da sole, lenti e montature – al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in Piemonte. Il materiale, raccolto anche grazie alla sensibilità e all’impegno di studenti, studentesse, docenti e personale universitario, verrà rigenerato e distribuito gratuitamente in contesti di disagio. La raccolta, che ha coinvolto le sedi universitarie di Urbino e Fano, è frutto di una collaborazione nata nel 2024 nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro "Risorse e rifiuti" dell’Ateneo. Il progetto promuove la sostenibilità ambientale attraverso la "circular economy", incentivando la riduzione dei rifiuti e il riutilizzo virtuoso di beni e materiali, come già avviene con i mercatini dell’usato "Green Circle" in collaborazione con la Cooperativa Sociale Contatto di Fano.

ti. pe.