"Io, tassista discriminata: alloggio solo per uomini"

"Sono stata lasciata sola. Sto pensando di vendere la licenza. Non posso pensare di dover affrontare un altro periodo di stress…". E’ esasperata Valeria Superti, tassista fanese che da tempo segnala le condizioni di disparità in cui è costretta a lavorare. L’aveva già fatto con la precedente amministrazione, ma in sei mesi di nuova giunta, la situazione non è ancora migliorata. "Sono sfiduciata - prosegue la tassista -. Mi tocca fare un altro inverno al freddo. A settembre ho incontrato i nuovi assessori alle Attività Economiche e alle Pari Opportunità per esporre i tanti problemi della nostra categoria, tra cui l’inaccettabile disparità di trattamento tra tassisti uomini e tassiste donna. Ma ancora non mi hanno fatto sapere nulla. Dopo i quattro anni già attesi con l’amministrazione precedente, attendo ancora di conoscere le tempistiche necessarie a risolvere questioni denunciate ormai da cinque anni".

Valeria è infatti l’unica tassista donna con licenza del Comune di Fano. Ma è anche l’unica tassista, tra tutti quelli con licenza in città, a non poter usufruire dell’alloggio del Radio Taxi, ovvero quella stanzetta alla stazione ferroviaria di Fano in cui gli operatori maschi attendono le richieste dei clienti. "Non ne posso usufruire perché l’attuale regolamento non ne prevede l’uso promiscuo - spiega -. Però se loro hanno una stanza a disposizione, è giusto che l’abbia anche io. Tanto più che loro hanno due opportunità: sia la stanza, sia la possibilità di andare a riposarsi a casa durante il turno. Mentre io ho zero opportunità: abitando in Ancona (altri 100 chilometri al giorno di guida, ndr) sono costretta a passare le 10 ore lavorative seduta in macchina, parcheggiata in stazione a Fano". Sola, scomoda e al freddo.

Ma il fatto che la tassista donna si possa riposare un po’ durante il turno è anche una questione di ‘sicurezza sul lavoro’ per lei e di ‘sicurezza sulla strada’ per i clienti che carica e per gli altri utenti della strada. "Siamo a conoscenza delle problematiche - il commento dell’assessore Alberto Santorelli - e ci impegneremo davvero a risolverle nel minor tempo possibile. Innanzitutto occorre cambiare il regolamento per rendere il servizio più efficiente e mettere gli operatori nelle condizioni di poter lavorare al meglio. Ma ogni iter ha i suoi tempi. Variabili. Intanto, se ci sarà possibile, non avendo un’altra stanza da mettere a disposizione della tassista… darò mandato agli uffici di verificare se sia possibile dare almeno la priorità di utilizzo a chi – conclude l’assessore Santorelli – viene da fuori come lei".

Tiziana Petrelli