Ira di residenti e genitori: "Andremo dal prefetto"

Pronti a rivolgersi al Prefetto. I genitori dei ragazzi che sabato sera sono stati aggrediti in viale Cairoli chiederanno un incontro al Prefetto Emanuela Saveria Greco per rappresentare l’emergenza Lido e per raccontare che quanto accaduto ai loro figli sarebbe potuto capitare a chiunque. "Siamo ancora scioccati – racconta una mamma – sia noi genitori sia i figli. Cosa faranno i ragazzi sabato sera? Penso rimarranno a casa". "Siamo indignati – aggiunge un’altra madre – per quanto successo, mio figlio dopo l’aggressione aveva perfino paura ad andare a recuperare la sua bicicletta. E pensare che noi genitori eravamo convinti che al Lido, come in centro storico, i nostri figli fossero al sicuro".

L’episodio del pugno sferrato a freddo contro il 15enne provocandogli una lesione importante all’occhio non ha fatto che accrescere la preoccupazione dei residenti della zona mare che da mesi lamentano la presenza, soprattutto il sabato sera, di un numeroso gruppo di giovani, dai 14 ai 20 anni, fuori controllo che spadroneggia e insulta chi li riprende. Gli abitanti hanno paura, raccontano gli episodi ma per timore delle ritorsioni chiedono che non siano pubblicati i loro nomi: "Volano gli insulti, rompono i vasi alle finestre, lanciano le bottiglie di birra, si attaccano ai campanelli, vomitano sugli ingressi, tirano petardi vicino alle auto elettriche: siamo esasperati e impotenti".

D’inverno i locali chiusi e le case disabitate trasformano "alcune vie del Lido in rifugi sicuri dove questi ragazzi pensano di poter fare il comodo loro". "Per non parlare – aggiunge una residente – di quello che fanno nei giardini di via dello Squero". E ancora: "Ma ragazzini di 14-16 anni non hanno dei genitori? Se alle 2 o alle 3 di notte non tornano a casa non c’è nessuno che li vada a cercare? Qui il problema sono prima di tutto i padri e le madri che andrebbero responsabilizzati facendogli pagare i danni provocati dai loro figli che, a loro volta – concludono –, dovrebbero essere impegnati in lavori utili".

an. mar.