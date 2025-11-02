Isabella Rossellini e il documentario sul padre

Serata speciale al cinema Masetti con Isabella Rosellini che domani pomeriggio, alle 19, (in contemporanea anche al cinema Gabbiano di Senigallia) si collegherà in diretta streaming per presentare il documentario sul padre, “Roberto Rossellini - Più di una vita“ uno dei più grandi registi italiani del dopoguerra. L’opera – diretta da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti – ha partecipato alla Festa del Cinema di Roma ed ha vinto il premio del pubblico Terna come miglior documentario. Costruito esclusivamente con materiale d’archivio, in gran parte inedito, l’opera propone un Rossellini rivoluzionario, dissacrante, irriverente, contraddittorio, diretto, com’era lui nella vita reale. Oltre ai materiali di archivio che restituiscono l’immagine pubblica e storica di Rossellini, il filmato è accompagnato da alcune voci fuori campo di grandi attori: Sergio Castellitto è Roberto Rossellini, Kasia Smutniak è Ingrid Bergman, mentre Isabella Rossellini interpreta se stessa, come pure Tinto Brass e Silvia D’Amico. La voce di Renzo Rossellini, figlio di Roberto, è invece affidata a Vinicio Marchioni. Quella di Aldo Tonti, suo direttore della fotografia e compagno dell’avventura indiana, è di Pierluigi Gigante. Bertrand Chaumeton interpreta invece le parole di François Truffaut. Replica mercoledì 5 alle 17, sempre al Masetti Cinema di Fano.

an. mar.