‘Isole’ di detriti sul fiume Metauro, cresce la paura

Colli Al Metauro, 21 ottobre 2025 – Isole di detriti in mezzo al letto del fiume, con sopra boschi ‘rigogliosi’. Peccato che quelle isole e quella fitta copertura di alberi e arbusti lì proprio non dovrebbero esserci e preoccupano non poco chi abita nelle vicinanze. C’è apprensione tra la gente che risiede in prossimità del ponte sul Metauro tra Calcinelli e Villanova per l’incuria in cui versa, in quel tratto, il principale corso d’acqua delle Marche. A esprimere paura e anche sdegno è il signor Claudio: “Siamo davvero molto preoccupati. Qui l’ultima pulizia del letto del fiume è stata fatta nel 2005 e da allora più nulla. Col risultato che adesso è un disastro. Ci sono promontori di detriti ricoperti di piante che superano anche i 15 metri d’altezza. Veri boschi dove prima scorreva l’acqua, che, di conseguenza, devia il suo percorso andando a erodere le sponde. E se dovesse arrivare una piena grossa ci sarebbe il rischio concreto di un’esondazione”.

Claudio ricorda quanto successe nel 2006: “A gennaio ci fu una paurosa alluvione. Se non fosse stata eseguita la completa pulizia del letto del fiume pochi mesi prima poteva essere un disastro. E ora mi domando, com’è possibile che da 20 anni non si sia fatto più niente? Vogliamo aspettare che accada l’irreparabile?” “Siamo in pieno autunno – aggiunge –, il periodo dell’anno in cui piove di più. Abbiamo sinceramente paura. Serve che gli organi competenti si muovano. Prima bisogna sradicare e portare via gli alberi e gli arbusti; poi togliere con le ruspe e gli escavatori tutti i detriti. Inoltre, occorre sistemare una chiusa che si trova 400 metri a valle rispetto al ponte, perché sta crollando e se cede del tutto potrebbe essere messa a rischio anche la stabilità del viadotto”.

In conclusione il signor Claudio si rivolge agli amministratori locali: “Al sindaco e a tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza, di Colli al Metauro lancio l’idea di fare una manifestazione sopra il ponte per rivendicare i necessari interventi. Meglio chiudere il ponte un paio d’ore per un sit-in che rischiare che venga chiuso dalla protezione civile perché è diventato inagibile”.