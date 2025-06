Issata la bandiera blu. Festa all’ex anfiteatro

Cerimonia solenne e partecipata quella che si è tenuta ieri mattina all’ex anfiteatro Rastatt, dove Fano ha issato ufficialmente la Bandiera Blu 2025. Il prestigioso riconoscimento, conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education), premia ogni anno le località costiere europee che rispettano rigorosi criteri ambientali e offrono servizi turistici di qualità. Fano lo ha ottenuto anche quest’anno, per la 21esima volta consecutiva. Ad accompagnare il momento dell’alzabandiera – sulle note dell’inno di Mameli e dell’Inno alla Gioia, eseguiti dalla Banda Città di Fano diretta dal maestro Giorgio Caselli – erano presenti tutte le autorità civili e militari cittadine. Hanno preso la parola il sindaco Luca Serfilippi, la vicesindaco e assessore all’Ambiente Loretta Manocchi e l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi.

"Dentro la Bandiera Blu c’è un grande lavoro di squadra – ha detto Serfilippi – che coinvolge gli uffici, l’Aset, gli assessori e anche le scuole, grazie ai percorsi di sensibilizzazione ambientale con la polizia locale. Fano ha superato il 75% di raccolta differenziata e questo è un segnale forte: le persone hanno capito quanto sia importante l’ambiente". Sulla stessa linea Loretta Manocchi, che ha ricordato come "ogni anno i criteri siano sempre più stringenti" e come l’ottenimento del riconoscimento sia il risultato di "azioni congiunte, come i protocolli con Plastic Free e Legambiente, la tutela del fratino, l’adeguamento del piano spiagge e un forte impegno educativo a partire dai più piccoli".

Ha ringraziato anche gli uffici comunali, in particolare Paolo Tabarretti e Giovanni Fabbri, e annunciato per il 25 luglio una giornata di sensibilizzazione legata alla tutela delle acque, "così come richiesto dalla FEE".

"La Regione Marche – ha ricordato Aguzzi – conta 20 bandiere blu nel 2025, con il 90% del litorale marchigiano certificato. Questo dimostra che l’ambiente costiero è sano, con il 96% delle acque classificate come buone o eccellenti. Ma non si tratta solo di mare: servono depuratori, raccolta differenziata, verde urbano, qualità dei servizi e attenzione alla sicurezza. Tutti elementi che Fano possiede". L’assessore ha anche sottolineato il valore della nidificazione del fratino come indicatore ambientale e culturale, "segno di una crescente sensibilità collettiva".

La Bandiera Blu 2025, consegnata pochi giorni fa a Roma, sventolerà su tutto il litorale fanese, da Gimarra a Ponte Sasso, testimoniando un impegno costante per la sostenibilità e l’accoglienza.

Tiziana Petrelli