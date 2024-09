Italian Climate. Bencini presidente

Jacopo Bencini è il nuovo Presidente di Italian Climate Network. Bencini (nella foto) è stato assessore a Pontassieve per due mandati nella Giunta Marini con deleghe a transizione ecologica, ambiente, sociale, bilancio e cooperazione internazionale nell’arco dei dieci anni. Ricercatore ed esperto di politiche multilaterali e negoziati internazionali sul clima, è da tempo impegnato all’interno di Italian Climate Network Research Associate all’Istituto Universitario Europeo. In precedenza ha lavorato presso International Centre for Climate Governance e German Development Institute.