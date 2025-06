Jan Fornal: nuovo schiacciatore della Virtus Fano per la serie A2

E’ polacco e con esperienza internazionale il nuovo straniero della Virtus Fano. Jan Fornal, classe 1995, alto 191 cm, fratello del più noto Tomasz, vestirà i colori virtussini nella prossima stagione di serie A2 ricoprendo il ruolo di schiacciatore, dopo essere stato protagonista nella Bundesliga tedesca con la maglia del Berlin Racycling Volleys: "Ho sempre pensato che prima o poi mi sarebbe piaciuto venire a giocare una stagione in Italia. Tutti sanno che il cibo italiano è uno dei migliori al mondo, ci sono posti incredibili in questo paese". Poi il nuovo colpo messo a segno dalla dirigenza virtussina parla proprio di Fano: "E’ probabilmente uno dei luoghi più belli d’Italia, una piccola cittadina sul mare, mi ricorda molto il mio precedente club a Friedrichshafen". Dopo aver giocato nel proprio paese d’origine Fornal si trasferisce in Germania dove disputa due stagioni di alto livello partecipando anche a varie competizioni europee: "Non ho in mente degli obiettivi specifici per il prossimo anno, sicuramente vorrò dare il massimo affinché tifosi e club siano soddisfatti. Non conosco bene il campionato italiano, ci sarà una prima fase di studio per poi ambientarmi meglio ed entrare nei meccanismi". Vista la sua esperienza all’estero, si è certi che il neo schiacciatore fanese inciderà e non poco: "Vorrò sfruttare le opportunità di giocare che mi capiteranno e spero di poter dare il meglio e ottenere dei buoni risultati". Appassionato di film e serie Tv, Jan Fornal ammette di avere una "debolezza": "Mi piacciono i videogiochi e sono dotato della giusta attrezzatura tecnica per giocare contro qualsiasi avversario".

b. t.