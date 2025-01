Juve, nello staff medico entra il fanese Stefanelli

Fano, 19 gennaio 2025 – Un motivo di orgoglio per la città di Fano: il dottor Luca Stefanelli, 52 anni, entra a far parte dello staff medico del J-Medical, il prestigioso centro sanitario della Juventus, eccellenza internazionale, che non si limita ad assistere gli atleti del club, ma offre servizi diagnostici all’avanguardia anche al pubblico. Un traguardo che conferma la qualità del suo percorso professionale e il suo impegno nella prevenzione degli infortuni sportivi.

Medico-odontoiatra specializzato in odontologia forense, infatti, il dottor Stefanelli ha iniziato la sua carriera nella Struttura organizzativa dipartimentale Maxillo-Facciale dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera Umberto I di Ancona. Dal 2019 al 2024 ha fatto parte dello staff medico dell’Alma Juventus Fano 1906, consolidando la sua esperienza medico-sportiva. Parallelamente, è consulente tecnico e perito al Tribunale di Pesaro e Urbino, affermandosi anche in ambito medico-legale. Recentemente ha presentato una tesi di Master all’Università di Firenze dal titolo “Traumatologia maxillo-facciale nel gioco del calcio - Valutazione forense nell’ambito assicurativo”.

Questo lavoro accademico, incentrato sui traumi sportivi, ha rafforzato la sua competenza e aperto la strada alla prestigiosa collaborazione con il J-Medical. “Sono onorato per questa opportunità – ha dichiarato Luca Stefanelli –. Collaborare con il J-Medical è un traguardo che porta con sé grandi responsabilità verso gli atleti e al contempo rappresenta un’esperienza di crescita umana e professionale”.

Il dottor Stefanelli è noto a Fano non solo per i suoi successi professionali, ma anche per il suo impegno in politica. In passato, infatti, è stato consigliere comunale del Partito Democratico, ai tempi della giunta Aguzzi, dove ha svolto il ruolo in opposizione con grande determinazione e spirito critico. Ed ora questo suo successo personale diventa anche motivo di orgoglio per Fano, che celebra il traguardo di un professionista del territorio capace di distinguersi a livello nazionale.

Con l’ingresso nel J-Medical, Stefanelli porta con sé non solo competenze, ma anche il legame profondo con la sua città, arrivando a tingere di un po’ di “granata” anche qualche angolo/ambulatorio dello Juventus Stadium.