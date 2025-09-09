’Kaire!’ va in scena al Fano International Film Festival

La 37a edizione di Fano International Film Festival, in programma a Fano dal 21 al 25 ottobre prossimo ospiterà come evento inaugurale la proiezione del film "Kaire!" dell’attore e regista fanese Emanuele Giorgi. Si tratta di una produzione italo-francese, targata Yatta-Movies, – Giorgi infatti vive da anni in Francia, spostandosi tra Marsiglia e Parigi – della durata di 22’ che viene presentata per la prima volta alla rassegna del cinema corto fanese, rassegna che è tra le più quotate e longeve a livello nazionale.

"Abbiamo veramente il piacere e l’onore di ospitare questa anteprima nazionale – dice Fiorangelo Pucci, direttore artistico del Fano International Film Festival – martedì 21 ottobre prossimo alle 21,15 al cinema Masetti – perché si tratta di un cortometraggio interamente girato nel maggio scorso a Fano (in particolare nella zona mare al molo di ponente, all’ex chiesa di San Francesco, e nel palazzo municipale in alcuni uffici comunali) con attori e maestranze quasi tutte fanesi. Kaire, che in greco antico significa "rallegrati, gioisci", è attualmente in fase di doppiaggio in Francia per essere poi presentato al nostro festival del corto di Fano". Emanuele Giorgi, che è il protagonista del film insieme all’attrice italiana Giorgia Trasselli (vista in "Casa Vianello" e "In nome del popolo italiano"), è alla sua prima prova da regista, dopo il successo avuto in Francia come attore in una delle serie tv più seguite, "Plus belle la vie" che dura anni trasmesso sul primo canale della televisione d’oltralpe, avendo vinto una borsa alla prestigiosa "Adami Declencher 2023", l’ente francese che sostiene gli attori nei loro progetti di spettacolo.

L’artista fanese ha nei suoi programmi quello di sviluppare la storia in un lungometraggio. Il Fano Film Festival, oltre al film di Giorgi, presenterà sempre in prima nazionale una decina di film di animazione internazionali di grande qualità, mai visti in Italia e avrà la presenza nei giorni della manifestazione del Centro sperimentale di Cinematografia di Roma con la sua scuola nazionale di cinema. La Francia sarà, comunque, il Paese al centro dell’attenzione della 37a edizione, infatti la palma di vincitore del prossimo festival dovrebbe asndare, secondo indiscrezioni, un famosissimo artista e produttore cinematografico parigino, il cui nome è top secret, che potrebbe venire di persona a Fano a ritirare il premio.

Silvano Clappis