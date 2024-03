Kalombo, stagione finita. Pierboni si dimette

Negli spogliatoi arriva una notizia dopo l’altra. A Sedrick Kalombo è stata diagnosticata la rottura del tendine col giocatore che dovrà operarsi alla svelta, poi il dottor Manlio Pierboni ha comunicato alla stampa le sue dimissioni dallo staff medico della società per divergenze di vedute col presidente Salvatore Guida. Mister Manolo Manoni ha esaltato il comportamento di tutta la squadra dopo una "disattenzione che dobbiamo limare e di cui dobbiamo farne a meno". Poi ha proseguito: "Anche contro il Campobasso i ragazzi hanno dimostrato di essere compatti e uniti. Sono stati bravi a risollevarsi in un momento della gara dove magari potevamo sbandare. Però non l’abbiamo fatto e dunque a loro a va il grosso merito perché, fondamentalmente, alla fine il pareggio ottenuto sul campo è stato meritato".

Di equa spartizione della posta ha parlato anche il tecnico del Campobasso Rosario Pergolizzi. "Un risultato che va bene a tutte e due le squadre. Dovevamo chiudere la gara invece abbiamo sofferto un po’ in mezzo al campo nel secondo tempo. Prendiamoci questo punto su un campo difficile e contro una squadra in crescita. Quindi direi che è un ottimo pareggio anche in chiave futura".

s.c.