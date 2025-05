Kevin e Leonardo campioni di matematica

Due studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Leopardi’ di Colli al Metauro si sono qualificati per la finale nazionale dei giochi matematici organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. Si tratta di Kevin Buzdugan e Leonardo Omiccioli (in foto), che saranno impegnati nell’ultimo atto tricolore della manifestazione il 10 maggio proprio nella sede della prestigiosa Università milanese. Kevin e Leonardo hanno raggiunto questo traguardo dopo aver superato due fasi selettive: i quarti di finale e le semifinali. Prove altamente competitive che coinvolgono, ogni anno, oltre 200mila studenti da tutto il mondo, di cui decine di migliaia solo d’Italia.

"I giochi matematici – sottolinea una nota dell’istituto comprensivo ‘Leopardi’ - non sono una semplice gara scolastica, ma una vera e propria sfida di logica, intuizione e creatività, che si svolge in contemporanea in diversi paesi, tra cui Francia, Svizzera, Perù, Polonia e Canada, coinvolgendo studenti di ogni ordine e grado. Il risultato ottenuto da Kevin e Leonardo testimonia il loro talento e impegno e incoraggia tutti gli studenti a credere nelle proprie capacità".

"Ai due finalisti va il più sincero augurio per la prova che li attende a Milano e chissà... Magari anche per la finalissima internazionale che si terrà ad agosto in Tunisia, alla Faculté des Sciences Économiques et de Gestion di Mahdia. Che questa esperienza sia per loro solo l’inizio di un percorso ricco di scoperte, soddisfazioni e nuove sfide".

