Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Fano
CronacaLa barba più famosa di Fano in tv con un nuovo spot
5 ott 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
La barba più famosa di Fano in tv con un nuovo spot

Umberto Uliva è il protagonista della campagna pubblicitaria nazionale della Lemonsoda.

È ancora una volta la barba più famosa di Fano a catturare l’attenzione del pubblico nazionale. Umberto Uliva, attore e modello fanese, è il protagonista del nuovo spot Lemonsoda "Find Your Sun", diffuso in questi giorni sui social ufficiali del marchio. Nello spot, Uliva appare con il suo inconfondibile stile – barba bianca, occhiali azzurri e sorriso ironico – incarnando lo spirito fresco e disinvolto del brand. "Con Lemonsoda puoi goderti un sorso d’estate tutto l’anno. Anche se non hai un maggiordomo", recita lo slogan, che gioca sull’idea di una felicità semplice e alla portata di tutti. Un ruolo che sembra cucito addosso a Uliva, ex carabiniere diventato attore e modello dopo il pensionamento, oggi presenza sempre più riconoscibile tra cinema, tv e pubblicità. Dopo aver partecipato a spot nazionali, videoclip e progetti cinematografici, l’artista fanese torna così davanti alla macchina da presa per una campagna che celebra la leggerezza e il gusto dell’estate, confermandosi un volto autentico e sorprendente della scena italiana. Tra le sue recenti apparizioni anche la partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha preso parte a un progetto artistico legato al cantante Rkomi.

ti.pe.

© Riproduzione riservata