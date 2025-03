La Buldog rialza la testa

La Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, rialza la testa. Nel derby contro l’Audax Senigallia, i "cagnacci" piegano per 3-5 i senigalliesi al "Pala Panzini". Un successo prezioso per i ragazzi di mister Elia Renzoni, arrivato al termine di una sfida comunque tirata e combattuta contro una compagine in piena bagarre salvezza. Dopo il primo tempo chiuso sull’1-1, alla rete di Olivi risponde Manfroi, nella ripresa è proseguito il botta e risposta tra le due formazioni con il match in bilico sul 3-3 fino a tre minuti dal termine: Zanella e Sabatinelli hanno poi fissato il punteggio sul 3-5 finale che ha fatto calare il sipario sulla contesa. "E` stata una partita molto difficile e lo sapevamo sin dall’inizio – afferma mister Renzoni -, Senigallia e` una squadra ben organizzata e determinata, soprattutto in un momento cosi` cruciale per la lotta salvezza. I miei ragazzi sono stati straordinari, hanno dimostrato grande carattere e hanno saputo lottare insieme nei momenti di difficolta`, sia sul piano tecnico che emotivo. Oltre alle difficolta` di gioco, siamo stati messi a dura prova anche dalle decisioni arbitrali che sinceramente ci sono sembrate molto discutibili e tutte a sfavore. Nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa una vittoria fondamentale per 5-3 che ci rilancia nella corsa per i play-off. E` una vittoria pesante ma e` solo un passo in avanti. Ora dobbiamo ricaricare le batterie e prepararci al meglio per la prossima sfida contro i Grifoni che affronteremo in casa con l’obiettivo di continuare a lottare. La strada e` lunga ma con questo spirito possiamo fare ancora tanto".

La Buldog Lucrezia ritorna davanti al pubblico amico. Dopo la convincente vittoria nel derby contro l’Audax Senigallia, i "cagnacci" sono pronti a continuare la loro corsa verso i play-off. I ragazzi di mister Elia Renzoni, sabato 8 marzo alle ore 15.30 al "Pala Omar Sivori", affrontano i Grifoni per cercare continuità di risultati utile per lanciarsi in questo rush finale. L’avversario di turno marca stretto i gialloblu che dovranno sfoderare una prestazione brillante per evitare il sorpasso e difendere così l’ultima piazza utile per accedere ai play-off. "Sappiamo che sabato sarà un crocevia importante per la lotta play-off e dobbiamo fare di tutto per portare a casa l’intera posta in palio – afferma Michele Sabatinelli -. Veniamo da una vittoria che ci ha ridato morale dopo un periodo non troppo fortunato. Anche sabato purtroppo non saremo al completo ma ormai ci siamo abituati: tuttavia giochiamo in casa e vogliamo vincere".

b. t.