La calza scende giù dal cielo. Torna la Befana in aeroporto

All’aeroporto di Fano si rinnova la tradizione con l’arrivo spettacolare della vecchina dell’Epifania. Domani infatti torna l’appuntamento con "La Befana vien dal Cielo", un evento che negli anni ha saputo conquistare il cuore di grandi e piccoli. La Befana che arriva dal cielo, lanciandosi in paracadute, è infatti ormai un appuntamento distintivo per la città, capace di unire la magia della festa alla scoperta del mondo dell’aviazione. Grazie al supporto di Fanum Fortunae e Eagles Aviation Academy, l’edizione 2025 del’evento dell’Aero Club Fano promette di essere ancora più emozionante, con un programma ricco di attività ludiche, didattiche e spettacolari. L’obiettivo è sempre lo stesso: coinvolgere la comunità e rafforzare il legame tra l’aeroporto e il territorio.

La giornata inizierà alle 10 con l’accoglienza dei partecipanti offerta dal ristorante "Barone Rosso", un momento di calore e convivialità. Alle 10.30 gli appassionati di aeronautica potranno ammirare una mostra di aeromodelli, seguita alle 11 dall’esibizione mozzafiato del Fly Fano Team, che eseguirà voli in formazione. Per i più curiosi, alle 11.15, è in programma una spiegazione interattiva dal titolo "Com’è fatto un aereo", un’occasione per i bambini e le famiglie di scoprire i segreti della tecnologia del volo. Subito dopo, alle 11.30, spazio alla creatività con una gara di aeromodelli costruiti dai bambini, un’attività che unisce gioco e apprendimento. Il momento più atteso sarà alle 12, quando la Befana arriverà dal cielo in paracadute, pronta a distribuire dolciumi e sorrisi. Un’immagine spettacolare che ogni anno incanta il pubblico, rinnovando la magia di questa festività. "La Befana vien dal Cielo" non è solo una celebrazione dell’Epifania, ma per gli organizzatori un’occasione per mettere in luce la bellezza e il ruolo dell’aeroporto in città.