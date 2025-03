La campionessa di Neuroscienze?. Ha 17 anni e abita a San Lorenzo

di Sandro Franceschetti

Ha 17 anni e frequenta la terza ‘A’ del liceo scientifico ‘Torelli’ di Pergola la vincitrice della fase regionale delle ‘Olimpiadi di Neuroscienze’ 2025 della Sins, la Società Italiana di Neuroscienze, tenutasi ad Ancona alla facoltà di medicina dell’Università Politecnica delle Marche. Agnese, residente a San Lorenzo in Campo, ora rappresenterà la nostra regione alla fase nazionale, con il comprensibile orgoglio del suo istituto e di tutta la sua comunità. "Il talento e la preparazione degli studenti del liceo scientifico ‘Torelli’, sede di Pergola – evidenzia la dirigente Annalisa Settimio -, si confermano ancora una volta ai massimi livelli e auguro alla nostra studentessa di proseguire gli studi con la stessa passione, determinazione e perseveranza finora dimostrate. E, naturalmente, di ben figurare anche nelle finali nazionali, durante le quali faremo il tifo per lei".

Un auspicio, questo, naturalmente condiviso dalla responsabile di sede, professoressa Marzia Leprini. Agnese ha affrontato una competizione articolata in diverse prove: una prima fase a squadre con due sue compagne, seguita da una sfida individuale con quiz e domande aperte. Le tre studentesse, selezionate dopo la fase locale, hanno raggiunto Ancona in treno, accompagnate dalla loro docente di scienze, Elena Ferretti, che ha seguito con entusiasmo la loro preparazione. Ad accogliere i partecipanti è stato il professor Marcello Melone del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, il quale ha introdotto la giornata di gare. Dopo una serie di prove complesse, Agnese Mannicci si è distinta per competenza e determinazione, guadagnandosi il primo posto assoluto.

Grande la soddisfazione della prof. Ferretti, che ha sottolineato l’impegno e la passione delle sue studentesse, evidenziando anche il ruolo svolto dal liceo pergolese come punto di riferimento per l’istruzione scientifica nell’entroterra e facendo un grande ‘in bocca al lupo’ per la fase nazionale ad Agnese. Una ragazza appassionata di biologia e col desiderio di diventare medico.