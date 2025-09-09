La cappellina all’interno della Rocca dedicata ad Andrea J. Corsaletti

La cappellina che si trova all’interno della Rocca malatestiana è stata dedicata ad Andrea J. Corsaletti, l’artista fanese scomparso prematuramente il 4 agosto scorso all’età di 64 anni. Una scelta quanto mai doverosa dopo che lo stesso Andrea Corsaletti quattro anni fa era stato incaricato da Massimo Puliani, responsabile di RTI che gestisce la struttura comunale, di realizzare un’opera per abbellire il retablo posto l’altare.

L’artista fanese per l’occasione aveva creato un Cristo sofferente dotato di ali, un simbolismo che, come scrive Silvia Cuppini mostra "la tensione surreale del pittore che, in modo quasi anacronistico, recupera la grande tradizione dell’illustrazione" urbinate. Un’immagine staccata dai temi religiosi scontati e tradizionali che volge verso l’ambiguità trascendetale-terrena di un Simone Martini o nell’accento mistico di un Bernini.

"Il Cristo sull’Altare" che è stato allestito all’interno della cappella – ha detto Massimo Puliani – vuole essere un omaggio che la città rende ad un artista assai conosciuto, pittore bravo e sfortunato, erede di quel "Toto" Corsaletti che è stato un protagonista indiscusso della vita culturale, ma anche civile cittadina nella seconda metà del Novecento insieme al suo amico Luciano Pusineri. Andrea ha seguito con altrettanta maestria le orme del padre e per questo all’inaugurazione, oltre alla famiglia Corsaletti (la compagna Cristina e la figlie Esther) è intervenuta la figlia di Pusineri, Barbara, che ha suonato un pezzo di Gounod e "Missioni" di Morricone. E’ stato un sentito e molto partecipato incontro civile/artistico.

L’amico "Bandi" ha raccontato i momenti della malattia di Andrea e la sua voglia di vincerla". Quest’opera, una delle più significative di Andrea Corsaletti, insieme a tutti i disegni preparatori fatti all’epoca, potranno essere ancora visitati dal pubblico fino a sabato 13 settembre prossimo.

Silvano Clappis