La Casa della Comunità ancora incompiuta. Mancini: "Servizi assenti e lavori in ritardo"

A che punto siamo con la Casa della Comunità di Mondolfo, riconosciuta come tale da una delibera della giunta regionale nel febbraio 2022? "Purtroppo – afferma Samuele Mancini, segretario locale Pd e consigliere di opposizione – ad oggi è priva di molti servizi che sono previsti per una simile struttura, a partire dall’organizzazione dei medici di medicina generale in Aft (Aggregazione funzionale territoriale)".

"Se è vero infatti – prosegue -, che i medici hanno gli ambulatori all’interno di questo stesso luogo fisico è altrettanto vero che non sono dotati di una rete che permetta loro di collaborare, condividere informazioni cliniche attraverso sistemi informatici comuni e utilizzare strumenti condivisi come i piani di assistenza integrata, al fine di garantire la copertura della tutela della salute per l’intera giornata (h 12) e tutti i giorni, anche attraverso sostituzioni interne". "Inoltre - aggiunge –, in una Casa della Comunità la presenza medica dovrebbe essere assicurata h24, 7 giorni su 7, ma il servizio è carente di notte e nei festivi perché la continuità assistenziale (guardia medica, ndr) non è coperta in tutti i turni".

Tra le altre prestazioni che dovrebbero essere erogate da una simile struttura e che invece mancano, Samuele Mancini cita "un punto prelievi sempre attivo, una serie di servizi di diagnostica di base e un punto vaccinale. A proposito di quest’ultimo è triste rimarcare che prima l’avevamo e che ora manca da ben quattro anni. Una carenza che ricade inevitabilmente sui cittadini del nostro Comune e di almeno mezza vallata del Cesano".

L’analisi del segretario Pd tocca poi un altro aspetto: "Quello relativo ai lavori di sistemazione dell’immobile, non ancora conclusi. E ciò ci preoccupa molto, vista la scadenza prevista per giugno 2026 degli interventi finanziati dal Pnrr che se non saranno terminati entro tale data comporteranno la revoca del contributo. Con il riconoscimento come Casa della Comunità del 2022 è stato possibile ricevere 400mila euro dal Pnrr per l’adeguamento sismico, ma non sappiamo a che punto si trovino tali lavori. Inoltre quei fondi sono risultati ampiamente insufficienti, tanto che è stato effettuato un altro stanziamento di ulteriori 470mila euro per le opere antincendio delle quali oggi non si sa nulla. Di fronte a un simile quadro – conclude Mancini – caratterizzato dall’assenza di tanti servizi e da quella di notizie certe sui lavori in corso c’è poco da stare allegri".

Sandro Franceschetti