La castagnata delle streghe anima San Giorgio

Tutto pronto per la più longeva manifestazione della provincia di Pesaro e Urbino ispirata ad Halloween. Oggi e domani, a San Giorgio di Terre Roveresche, si terrà la 19esima edizione de ‘La Castagnata delle Streghe’, che senza lo stop di due anni per Covid (nel 2020 e 2021, ndr) sarebbe stata la numero 21. Location dell’evento, il centro storico del paese, dove la Pro Loco guidata dal presidente Sauro Rossetti, col sostegno del Comune di Terre Roveresche, allestirà una serie di spettacoli e proposte gastronomiche e un’ambientazione altamente ‘horror’. Quello di oggi è un prologo serale dedicato in particolar modo ai giovani, che decollerà alle 18 e andrà avanti fino a oltre la mezzanotte, con stand gastronomici, musica live con i The Bucca Brothers (dalle 21) e a seguire, dalle 23, il dj-set di Mattia Occhialini. Sul fronte gastronomico funzioneranno una serie di osterie e proposte: ‘Il bistrot dell’esorcista’, l’’Hannibal’s Meat’, il ‘Ciak Horror Party’ e l’’Osteria Casa Mina’, oltre a diverse altre gustose postazioni come quella della ‘Famiglia Addams’, la ‘Piazza delle Streghe’, la ‘Castagna Stregata’ e ‘Dolcetto Scherzetto’.

Domani il via scatterà già dalle 15 e si tratterà di una giornata più a misura di bambini e famiglie, arricchita, accanto alle tante proposte horror, da una serie di esibizioni di artisti di strada (trampolieri, mangiafuoco ecc.), da un originale mercatino e da iniziative destinate ai più piccoli. Da non perdere, sia per i baby visitatori che per gli adulti, il ‘Tunnel della Paura’, allestito nel pieno centro del ‘castello’ sangiorgese, che consentirà un’avventura unica. L’ingresso alla kermesse è gratuito.

s.fr.