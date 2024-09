La ciclabile aggiunge chilometri. Altre pedalate da Centocroci

Taglio del nastro, ieri mattina, per la nuova pista ciclopedonale da Centocroci a San Gervasio (foto), i cui lavori sono terminati con il montaggio dell’impianto d’illuminazione. Accanto ai rappresentanti dell’amministrazione erano presenti il parroco don Emanuele Lauretani, cittadini e un nutrito gruppo di ciclisti del ‘Mondolfo Bikers’. Il percorso è di 500 metri e si sviluppa parallelamente alla Statale 424 Della Valcesano. L’investimento è stato di 250mila euro, coperti in parte con fondi comunali e in parte dal Ministero dell’Ambiente tramite il progetto ‘Fa.Mo.Se - mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro’.

Un’opera pubblica voluta per incentivare e mettere in sicurezza gli spostamenti di pedoni e ciclisti, che permette ai residenti di Ponte Rio e di via Beato Angelico di raggiungere il quartiere di Centocroci senza passare sulla pericolosa 424. "Ringraziamo gli uffici comunali, i tecnici e le imprese che hanno collaborato alla realizzazione di questa infrastruttura – hanno evidenziato gli amministratori -. Dopo aver collegato il quartiere di Centocroci con San Sebastiano, ora lo abbiamo unito a San Gervasio e Ponte Rio, con un percorso che ben si integra nella rete del nostro ‘Biciplan’, che mira a connettendo in modo sostenibile e sicuro i diversi quartieri".

s.fr.