La ciclovia adriatica prende forma. Via al montaggio del ponte sul Cesano

di Sandro Franceschetti

E’ stato installato ieri il primo dei 9 imponenti conci (le strutture in acciaio che costituiscono il piano calpestabile) del ponte alla foce del Cesano della Ciclovia Adriatica. Un pezzo unico di ben 50 tonnellate, lungo 24 metri e largo oltre 6, spostato e calibrato con millimetrica precisione dai tecnici della ditta Costruzioni Nasoni mediante l’ausilio di una maxi gru.

A seguire la prima parte dei lavori l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli insieme al sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri e al primo cittadino di Senigallia Massimo Olivetti. "Con i suoi 200 metri si tratta del ponte più lungo della Ciclovia Adriatica che realizza la Regione Marche – ha spiegato Baldelli –. La giunta Acquaroli investe realmente nelle infrastrutture, che fanno si che città, territori e province possano entrare in comunicazione, togliendo dalla Statale 16 le biciclette e mettendo in sicurezza i pedoni. Stiamo realizzando un’opera d’arte che sarà anche un volano straordinario per l’economia di queste aree".

Sulle tempistiche l’assessore ha aggiunto: "Contiamo di completare il cantiere per fine anno e a tal proposito faccio i complimenti all’ufficio tecnico della Regione e anche a tutte le maestranze. In questo caso locali: imprese a km 0 che nascono da questo territorio e stanno ben lavorando".

Il sindaco Barbieri ha sottolineato: "E’ un sogno che sta per diventare realtà e che presto ci permetterà di collegare non solo due comuni, ma anche due province, unendo le persone. Quest’infrastruttura apre una finestra sul mare e rappresenta un’opera di grande valenza dal punto di vista turistico, della mobilità sostenibile e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Come amministrazione comunale stiamo investendo tanto sulla riqualificazione del lungomare e questo progetto rappresenta un ulteriore tassello che renderà ancora più attrattivi i nostri territori".

Dopo averne messo in rilievo la rilevanza in chiave turistica, Olivetti commentando l’entità dell’investimento regionale di ben 4.570.000 euro ha evidenziato: "E’ un’opera importante dal punto di vista economico che rappresenterà una sicurezza per il territorio. Del resto, infrastrutture come questa, sopra i fiumi, devono essere fatte secondo tutti i crismi e con grande cautela". Le tempistiche di lavoro prevedono per oggi e domani il posizionamento di due altri conci di analoghe dimensioni.