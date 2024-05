La città ipnotizzata dal colore rosa. Una folla stile Carnevale saluta il Giro

Ieri anche il cielo di Fano che aspettava l’arrivo del Giro d’Italia, ha capito l’importanza del momento regalando alla città una bellissima festa baciata dal sole, con un finale di tappa in cui nulla era scontato a partire dal meteo. Nonostante le previsioni delle vigilia, che indicavano precipitazioni proprio all’orario previsto per l’arrivo della 12° tappa Martinsicuro-Fano, il meteo si è invece adeguato allo spirito dell’evento scaldando la pelle e i cuori delle migliaia di fanesi che fin dal mattino si sono assiepate lungo il percorso della corsa, per non perdere quell’appuntamento con la storia.

L’ultima volta era stata infatti nel 2012 e chissà quando ricapiterà. E’ una città che si è svegliata già immersa nello spirito della gara, in una insolita quiete (senza traffico e rumori) nonostante la frenesia dei preparativi delle centinaia di persone al seguito dell’evento, che in poco tempo hanno allestito una cittadella rosa nel cuore città. Lungo viale Gramsci e in zona Pincio, nottetempo, sono infatti sorti enormi palcoscenici che hanno offerto spettacolo, colore e divertimento per tutta la giornata. La festa vera e propria però è cominciata solo intorno alle 13 quando lungo il viale Gramsci si sono accesi i microfoni di Rtl 102,5 con un istrionico Jury Pianeti che con la sua voce ha scandito il tempo di quel lungo pomeriggio d’attesa, raccontando i vari momenti organizzati dalla città di Fano all’ombra del traguardo: dalla sfilata del Carnevale di Fano capitanato dalla Musica Arabita, per passare al corteo del gruppo storico La Pandolfaccia con i suoi armati, i musici e lo spettacolo degli sbandieratori, arrivando alla sfilata di miss contro la violenza sulle donne per terminare con la premiazione del concorso ‘Vetrine in Rosa’ organizzato da Confcommercio Marche Nord.

L’entusiasmo dei presenti è esploso però alle 16 quando lungo il viale è arrivata l’allegra carovana del giro al suono dei clacson, della musica amplificata e i balli del suo corpo di danza mentre sulle decine di maxischermi si vedevano i ciclisti attraversare Mondolfo. Ed è in questo preciso momento che la parola, sul percorso del Giro, è passata alla regia dell’evento tv per descrivere la fatica degli ultimi 28 chilometri di corsa, tutti in territorio fanese, che da Tre Ponti si sono intrufolati nei quartieri addobbati a festa di Rosciano, Bellocchi e Cuccurano inerpicarsi poi su Monte Giove per ridiscendere a livello del mare godendo del magnifico scenario del Porto fino a giungere in volata al traguardo, dove ad attendere l’arrivo solitario del vincitore di tappa Alaphilippe c’erano applausi e suoni di trombette. In molti hanno approfittato della ghiotta occasione offerta dal Giro, per attirare l’attenzione su temi a loro cari, ma purtroppo le telecamere (che hanno fatto un bello spot pubblicitario della città) non si sono soffermate sui loro messaggi: una decina di bandiere della Palestina e altrettanti vessilli arcobaleno sventolavano sotto il traguardo all’arrivo dei campioni per invocare la pace, mentre uno striscione apposto al Poderino gridava invece l’urgenza di una legge per i caregivers e il saluto di Omphalos autismo e famiglie faceva capolino dai tetti a San Lazzaro. L’entusiasmo per la giornata vissuta dal pubblico non si è spento con la premiazione dei campioni del Giro… ma ha continuato a risuonare in città con un’onda di magliette e cappellini rosa che ha continuato a girare in città ancora per ore.

Tiziana Petrelli