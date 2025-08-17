Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
La città piange 'Ferro' Tonelli. Fu ispiratore di Bene Comune

TIZIANA PETRELLI
17 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
La città piange ’Ferro’ Tonelli. Fu ispiratore di Bene Comune

Aveva 83 anni. Insegnante e scrittore dialettale, anima della lista civica e punto di riferimento per la comunità. Domani l’addio alla Gran Madre di Dio.

Ferrante Tonelli, 83 anni Lascia la moglie Luigina e i figli Giovanni e Roberto

Se n’è andato il 15 agosto, all’età di 83 anni, Ferrante (Ferro) Tonelli, insegnante, scrittore dialettale, uomo di fede e tra i promotori più appassionati della vita civica fanese. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e in particolare in quella realtà che contribuì a creare: Bene Comune. Docente di scuola secondaria, Tonelli ha accompagnato generazioni di studenti con attenzione e umanità, spinto da una passione autentica. Alla didattica affiancò un costante impegno sociale e culturale, con la leggerezza dell’ironia che lo portò anche a cimentarsi nella scrittura dialettale. Ma fu soprattutto la preoccupazione per le sorti della città, alla vigilia della fine dei mandati del sindaco Cesare Carnaroli, a spingerlo a radunare amici e personalità che stimava. Da quell’iniziativa prese corpo la lista civica Bene Comune, di cui è riconosciuto come ispiratore e padre fondatore. "Lo muoveva l’urgenza del bene comune, la preoccupazione per Fano – ricorda Luciano Benini –. Non volle mai essere in prima linea, un po’ per età e per carattere, ma seppe coinvolgere figure diverse e motivate. Fra queste Carlo De Marchi, Corrado Cardelli, Giorgio Magnanelli, Samuele Giombi e tanti altri. Il suo merito fu creare una comunità".

Al ricordo politico si intreccia quello personale. "Conobbi Ferrante ancora prima di Bene Comune – ha raccontato Samuele Giombi –. Era un uomo acuto e curioso, appassionato di scuola e di giovani, prodigo di consigli e incoraggiamenti. La nascita e lo spirito originario della lista si devono in gran parte al suo sprone". Cordoglio anche dal mondo istituzionale. "Era una persona garbata, dai solidi principi – ha detto la consigliera regionale Marta Ruggeri –. Con squisita dolcezza mi ha sempre spronato nelle battaglie per la sanità pubblica, per i diritti dei più deboli, per l’ambiente". In un comunicato, Bene Comune ha definito Tonelli "uomo giusto, dotatissimo di schietta umanità", sottolineando come abbia plasmato il Dna dell’associazione. I funerali domani alle 9.30 nella chiesa della Gran Madre di Dio.

