La città piange ’Ferro’ Tonelli. Fu ispiratore di Bene Comune

Se n’è andato il 15 agosto, all’età di 83 anni, Ferrante (Ferro) Tonelli, insegnante, scrittore dialettale, uomo di fede e tra i promotori più appassionati della vita civica fanese. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e in particolare in quella realtà che contribuì a creare: Bene Comune. Docente di scuola secondaria, Tonelli ha accompagnato generazioni di studenti con attenzione e umanità, spinto da una passione autentica. Alla didattica affiancò un costante impegno sociale e culturale, con la leggerezza dell’ironia che lo portò anche a cimentarsi nella scrittura dialettale. Ma fu soprattutto la preoccupazione per le sorti della città, alla vigilia della fine dei mandati del sindaco Cesare Carnaroli, a spingerlo a radunare amici e personalità che stimava. Da quell’iniziativa prese corpo la lista civica Bene Comune, di cui è riconosciuto come ispiratore e padre fondatore. "Lo muoveva l’urgenza del bene comune, la preoccupazione per Fano – ricorda Luciano Benini –. Non volle mai essere in prima linea, un po’ per età e per carattere, ma seppe coinvolgere figure diverse e motivate. Fra queste Carlo De Marchi, Corrado Cardelli, Giorgio Magnanelli, Samuele Giombi e tanti altri. Il suo merito fu creare una comunità".

Al ricordo politico si intreccia quello personale. "Conobbi Ferrante ancora prima di Bene Comune – ha raccontato Samuele Giombi –. Era un uomo acuto e curioso, appassionato di scuola e di giovani, prodigo di consigli e incoraggiamenti. La nascita e lo spirito originario della lista si devono in gran parte al suo sprone". Cordoglio anche dal mondo istituzionale. "Era una persona garbata, dai solidi principi – ha detto la consigliera regionale Marta Ruggeri –. Con squisita dolcezza mi ha sempre spronato nelle battaglie per la sanità pubblica, per i diritti dei più deboli, per l’ambiente". In un comunicato, Bene Comune ha definito Tonelli "uomo giusto, dotatissimo di schietta umanità", sottolineando come abbia plasmato il Dna dell’associazione. I funerali domani alle 9.30 nella chiesa della Gran Madre di Dio.

Tiziana Petrelli