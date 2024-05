La città si veste di rosa. Iniziative in nome del Giro

Viabilità modificata (nei prossimi giorni verranno fornite tutte le indicazioni), scuole chiuse, magliette e vetrine dei negozi a tema per il passaggio del Giro d’Italia. E’ una città che già da domani si tinge di rosa quella che attende di ospitare, il prossimo 16 maggio, la 12esima tappa dell’evento ciclistico ambasciatore dell’Italia nel mondo. L’hanno chiamato "Fano Outdoor. Aspettando il Giro" il ricco cartellone di eventi che raggruppa tutti gli appuntamenti cittadini in programma dal 4 al 26 maggio: 20 giorni di iniziative raccolte in una brochure tirata in 5mila copie che racconta Sport e Turismo.

C’è di tutto dentro questo contenitore. Tra i tanti: sabato 11 maggio alle 8 dal Pincio paarte la ‘Pedalata rosa’, una biciclettata non competitiva organizzata dalle associazioni ciclistiche fanesi (partenza alle ore 8.30 - info: 347 6367960) che verrà replicata in un evento simile ma più in piccolo, il pomeriggio alle 15 per le vie di Bellocchi da Verde Vivo, dove si rientrerà alle 17 per una merenda mentre in contemporanea al Pincio si potrà ammirare la ‘Mostra mercato di prodotti per l’outdoor’ che comprenderà una pista di pump track e un campo da pickleball. Il giorno dopo alle 10, dal Pincio, parte la ‘Camminata in Rosa’ delle associazioni del PariCentro e in contemporanea una pedalata in ricordo del ciclista fanese Roberto Cascioli. Nel programma rosa, ci sono poi appuntamenti classici del maggio cittadino come il torneo di volley scolastico Ambrosini in piazza XX settembre martedì 14 dalle 9 alle 13 ma anche il pranzo sociale a Vita da Pacos di domenica 12, il torneo di calcio femminile del Vallato, il torneo di Tennis al Circolo Trave, l’animazione con le scuole di ballo e la presentazione del libro ‘La strada si conquista. Donne, biciclette e rivoluzioni’ a cura di Impronte Femminili. Tutto aspettando l’arrivo del Giro.

Ma grazie alla mostra di biciclette d’epoca, che s’inaugura sabato 11 nella Chiesa di sant’Arcangelo, ‘Aspettando il Giro’ non termina il 16 ma si prolunga fino al 26 maggio per arrivare ad inserire nel suo calendario anche ‘Una città da Giocare’ con le tradizionali animazioni per bambini e bambine lungo viale Gramsci.

Tiziana Petrelli