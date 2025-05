La città spicca in Florida con l’opera ’Fanum Fortunae’

È un amore sviscerato per Fano, la terra dei suoi padri, quello che lega Patrice Moretti, artista di 53 anni residente in Florida, con la Città della Fortuna. Tanto che i simboli identificativi della nostra città finiscono spesso nei suoi lavori. Patrice Moretti, conosciuto come "Smog One", è infatti uno dei pionieri dei graffiti in Florida fin dagli anni Ottanta del secolo scorso. Si è fatto apprezzare soprattutto per il suo stile straordinario, capace di dipingere nella forma tridimensionale e per i dettagli realistici.

L’ultima sua grande opera, che misura quasi cinque metri per venti (65x15 piedi), è intitolata proprio "Fanum Fortunae" ed è stata realizzata sulla parte esterna di un muro di un suo amico, sulla 441 Strada di Hollywood-Fort Lauderdale, quasi di fronte al gigantesco Seminole Hard & Rock Hotel e Casino, costruito a forma di chitarra. "È questo il mio secondo lavoro che ho dedicato a Fano qui a Miami – dice Patrice Moretti – e dopo Piazza Venti Settembre, ho voluto mettere una parte del sipario del Teatro della Fortuna, dove vi sono le opere più rappresentative del periodo romano, l’Arco d’Augusto, la Basilica di Vitruvio, le mura e il mare, con uno scultore che sta modellando il marmo". Patrice non lo dice ma, ovviamente, lo scultore è lui stesso in versione caricaturale. Un’opera terminata da pochi giorni e che ha richiesto quasi un mese di intervento, proprio per le sue ragguardevoli dimensioni. E anche questa volta Moretti vi ha messo il suo segno distintivo, un italianissimo piccione che include quasi sempre nelle sue opere.

Nato a Parigi da Josette Saurine e da Sergio, un imprenditore che per decenni ha gestito ristoranti negli Stati Uniti prima di far rientro a Fano, Patrice Moretti è rimasto in America, ma ha mantenuto saldo il legame con la sua famiglia e con Fano, la città dei suoi antenati, divenendo ben presto molto noto e apprezzato per le sue opere murali. Sotto lo pseudonimo di Smog One ha riscosso un notevole successo in tutta la Florida, sia a livello di graffiti che come disegnatore e pittore e quando può non tralascia mai di inserire qualche elemento "fanese". "Amo Fano, il mare, la spiaggia di Sassonia, le bellezze storiche che possiede e ogni volta che vengo a trovare i miei rimango sempre affascinato". Durante la sua ultima visita, qualche anno fa, Patrice Moretti aveva realizzato un murales per la scuola "Montesi" a Sant’Orso insieme all’artista fanese Nask e uno lungo la passeggiata del Lisippo.

Silvano Clappis