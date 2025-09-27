La cocaina è sul comò, arrestato un giovane. L’indagine nasce a Bellocchi e sfocia a Carrara

La coca sul comò: è la scena che i carabinieri si sono trovati davanti entrando in un appartamento di Carrara, frazione di Fano. Sopra il mobile della camera da letto, praticamente in bella vista, dosi e buste termosaldate di cocaina, pronte per essere piazzate.

L’indagine antidroga è culminata con l’arresto di un 24enne, albanese, incensurato, regolare sul territorio e disoccupato. Il giovane era stato fermato poco prima nel parcheggio di un supermercato a Bellocchi mentre cedeva a una ragazza un involucro termosaldato con poco più di 5 grammi di cocaina. Una scena rapida, ma sufficiente a far scattare il blitz del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino, impegnato in un servizio mirato di contrasto allo spaccio. Era il pomeriggio del 24 settembre. La successiva perquisizione domiciliare ha tolto ogni dubbio: nell’abitazione del ragazzo, una palazzina di poche famiglie nella zona di Carrara, i militari hanno trovato il vero deposito, quasi un laboratorio domestico per il confezionamento della polvere bianca.

Cocaina per un totale lordo di circa 417 grammi, suddivisa in involucri di varie dimensioni: pacchetti di vario peso, buste sottovuoto, fino alle palline da pochi decimi, tutte già termosaldate. Accanto, un bilancino di precisione, 770 euro in contanti e un iPhone 16 Pro ora al vaglio degli investigatori. Un piccolo tesoro che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre 40 mila euro.

Ma non c’era alcuna cassaforte, o doppio fondo nell’armadio, o ingegnosi nascondigli sotto il letto ad occultare la droga: la polvere bianca era lì, sopra un comò, quasi a dire che il via vai di droga fosse ordinaria amministrazione.

Ieri mattina in tribunale a Pesaro è stato convalidato l’arresto: per il 24enne l’accusa è doppia: cessione a terzi e detenzione ai fini di spaccio. In quartiere, nessuno aveva notato movimenti strani: un ragazzo tranquillo, senza precedenti, che viveva da solo. Ma i carabinieri monitoravano da tempo alcuni luoghi sensibili di Fano e il controllo in parcheggio ha fatto da innesco. Una "pallina" passata di mano ha portato alla scoperta di un piccolo magazzino domestico, sufficiente per centinaia di dosi. Ora il giovane è difeso dall’avvocato di fiducia Massimiliano Orrù del foro di Rimini.

Ieri mattina, durante l’udienza di convalida in tribunale a Pesaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e il giovane rimarrà in carcere. Una vicenda che mostra, ancora una volta, come dietro la routine apparentemente anonima di un appartamento di periferia si possa nascondere un giro ben più ampio, pronto a rifornire il mercato locale.