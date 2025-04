La ColleMar-athon è già una festa. Sono più di 800 gli iscritti alle prove

Quando manca ancora un mese all’edizione 2025 della ColleMar-athon (in programma per il 4 maggio) sono già 820 gli iscritti alle tre prove della competizione, con un più 13% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Quattrocento sono coloro che hanno deciso di partecipare alla gara regina da Barchi a Fano di 42,195 km; 360 quelli per l’Half ColleMar-athon con partenza da Mondolfo di 21,097 km; e 60 quelli che hanno scelto la 10 chilometri con start da Tombaccia di Fano. Tutte e tre le prove termineranno sotto il traguardo in prossimità dell’Arco d’Augusto. Francia, Nuova Zelanda, Etiopia, Polonia, Marocco, Kenya e, naturalmente Italia, le nazioni finora rappresentate, con lo Stivale che ad oggi vanta atleti da ben 15 diverse regioni e che sicuramente migliorerà questo score. Numeri estremamente lusinghieri quelli emersi ieri alla presentazione della 21esima ColleMar-athon tenutasi al Tag Hotel di Fano. Un evento al quale hanno partecipato accanto al presidente e coordinatore Etienn Lucarelli, al presidente onorario Annibale Montanari e a numerosi volontari del comitato organizzatore, tra i quali Luca Giacometti e Paolo Altea, il sindaco di Fano Luca Serfilippi e il suo assessore allo sport Alberto Santorelli; il vicesindaco e l’assessore allo sport di Terre Roveresche, rispettivamente Claudio Patregnani e Cristian Andreani; il primo cittadino di Mondolfo Nicola Barbieri; il suo collega di San Costanzo Domenico Carbone; il vicesindaco di Mondavio Davide Albani; l’assessore regionale Stefano Aguzzi; il consigliere regionale Renato Minardi; il presidente del Coni Marche Fabio Luna; il presidente regionale della Fidal Fabio Romagnoli; e i campioni Giorgio Calcaterra (vincitore di 3 Mondiali nella 100 km) e Luca Panichi (scalatore in carrozzina). Serfilippi, i colleghi amministratori e i rappresentanti politici e sportivi della Regione hanno rimarcato unanimemente la rilevanza della ColleMar-athon per il territorio, dal punto di vista turistico e sociale. "I numeri – ha detto da parte sua Lucarelli - raccontano quanto questa sia una vera festa dello sport e del nostro territorio, capace di raccontare anche incredibili storie di vita e nello stesso tempo fa parlare di noi in tutta Italia e non solo. A ricordare che la ColleMar-athon è la Maratona dei Valori, "dello sport, della solidarietà e della collaborazione reciproca", ci ha pensato il presidente onorario Annibale Montanari.

Sandro Franceschetti