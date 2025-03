La Collemarathon corre veloce: già 600 iscritti

A 40 giorni dalla gara, in programma il 4 maggio, sono già 600 gli iscritti alla 21ª ColleMar-athon, che dopo aver rischiato di saltare e il suo salvataggio garantito dalla staffetta al timone tra Annibale Montanari ed Etienn Lucarelli (con il primo che resta comunque presidente onorario) sta correndo veloce, registrando numeri lusinghieri che la proiettano a superare senz’altro la quota dei mille concorrenti. Al momento i partecipanti sono circa 350 per la prova regina di 42 chilometri e 195 metri, e 250 all’half marathon, la mezza maratona, che come di consueto scatterà da Mondolfo per poi unirsi al percorso principale.

La gara clou si svolgerà sul classico itinerario che da Barchi attraversa i centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo per poi tuffarsi verso la Città della Fortuna, con lo start alle 9 in punto dalla Porta Nova di Barchi e la finish line all’Arco di Augusto.

In perfetta contemporaneità prenderà il via dalla piazza del Municipio di Mondolfo l’half ColleMar-athon, che dopo un giro intorno al paese si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della gara principale. Sullo stesso tragitto si muoveranno anche i partecipanti della ‘Hola Rimba, camminata contro il mieloma’ che destinerà i proventi delle iscrizioni all’Ail e sempre alle 9 scatterà anche la prova più breve della ColleMar-athon: la 10 km dalla Tombaccia di Fano. Stesso orario anche per la passeggiata da piazza XX Settembre all’Arco d’Augusto. In questo caso saranno le associazioni del mondo della disabilità coordinate dalla Fondazione e Homobonus, perché il traguardo della ColleMar-athon è per tutti l’inclusione.

La presentazione si terrà il 5 aprile al Tag Hotel alle 10,30. Parteciperanno l’ultramaratoneta romano Giorgio Calcaterra; Rosaria Console; il maratoneta jesino Daniele Caimmi; e l’atleta in carrozzina Luca Panichi.